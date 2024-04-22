Samanyolu Haber /Gündem / Küflenmiş çikolata paylaşan tüketiciye CEO'dan tehdit; Şirketten özür /22 Nisan 2024 01:40

Küflenmiş çikolata paylaşan tüketiciye CEO'dan tehdit; Şirketten özür

İsviçre'de el yapımı çikolata üreten Patiswiss markasının Türkiye üreticisi Patronu ve CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu .tüketici şikayetine tehdit ile cevap vermesi sosyal medyayı salladı

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İsviçre'de el yapımı çikolata üreten Patiswiss markasının Türkiye üreticisi , Ankara OSTİM Organize Sanayii bölgesindeki fabrikada çikolata üreten Patiswiss Türkiye adlı bir şirket. Patronu ve CEO’su 1974 doğumlu Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu.

Patiswiss, 2004 yılında İsviçreli çikolata uzmanlarının rehberliğinde Ankara’da çikolata üretimine başlayan bir el yapımı çikolata markasıdır. 
El yapımı çikolatalarının yanı sıra, 12 ana kategoride 400’den fazla ürün çeşidi sunmaktadır. 

Pahalı marketlerde satılan bu markanın CEO'su  Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun tüketiciye gösterdiği tepki ve yaptığı tehditler sosyal medyada gündem oldu .

Bir tüketici, satın aldığı Patiswiss marka çikolatanın küflenmiş olduğunu sosyal medyada paylaştı. 

Ürünün son tüketim tarihinin geçmediğini belirten kullanıcı, bu durumu dile getirdi. 



Ancak Patiswiss patronu, tüketiciyi tehdit ederek yanıt verdi.


Tunaoğlu, tehdidine yönelik tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

Ancak Tunaoğlu durmadı bu kez yazım yanlışlarıyla dolu metni için “özür dileyen” bir paylaşım daha yaptı:


 Daha sonra birkaç mesaj daha yazıp sildi ve sonunda şirketin hesabından bir özür mesajı yayımlandı.

Bu olay, Patiswiss’in işçilerinin çalışma koşulları hakkında da eleştirilere yol açtı. Çoğunluğu kadın işçilerden oluşan Patiswiss işçileri, azarlanarak, tehdit edilerek ve sefalet ücretleriyle çalışırken sendikalaştıkları için işten çıkarılmış ve ardından direnişe geçmişti. İşçiler, direnişin ardından bir nebze nefes aldıklarını dile getirdi.

Tartışmaların bir başka tarafı olan Migros marketlerden de Ürünlerin tamamının satışını durdurulduğu açıklaması geldi 
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