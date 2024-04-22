Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin köyüne saldırdı

Kurşunla yaralanmalar





İtfaiye aracı kundaklandı, koyunlar çalındı





Yahudi yerleşimcilerin 12 Nisan'da saldırdığı Batı Şeria'nın el-Mugayyir köyü sakinleri yerleşimcilerin, önceki baskınlarda olduğundan daha fazla sayıda geldiğini ve daha fazla silah taşıdığını söyledi.Üzerinden günler geçmiş olmasına rağmen, ateşe verilen evler ve arabalar hâlâ saldırının kanıtlarını taşıyor. Reuters'e konuşan bölge sakinleri saldırının birkaç saat sürdüğünü ve İsrail askerlerinin durdurmak için hiçbir şey yapmadığını söyledi.İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da kendilerini savunecak araç ve gereçleri olmadığından köylüler bu tür saldırıların artmasından korkuyor.Evi saldırıya uğrayan Abdullatif Ebu Alia "Bizim taşlarımız var, onların silahları var ve ordu da yerleşimcileri destekliyor" dedi. Ebu Alia, akrabası Cihad Abu Alia'nın vurularak öldürüldüğünü söyledi.El-Mugayyir, 12 Nisan'dan itibaren birkaç gün boyunca yerleşimciler tarafından basılan birkaç Filistin köyünden biriydi. Saldırılar, 14 yaşındaki bir İsraillinin kaybolmasının ardından başlamıştı. Genç İsrailli'nin cesedi ertesi gün Mugayyir'den çok da uzak olmayan bir yerde bulundu.İsrail onun terör saldırısında öldürüldüğünü söyledi.Yerleşimci şiddeti İsrail'in Batılı müttefikleri arasında giderek artan bir endişe kaynağı. Aralarında ABD'nin de bulunduğu bazı ülkeler şiddet uygulayan yerleşimcilere yaptırımlar uyguladı ve İsrail'i şiddeti durdurmak için daha fazlasını yapmaya çağırdı.Washington, cuma günü İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanına yakın bir kişiyi ve yerleşimci şiddetiyle suçlanan İsrailli erkekler için para toplayan iki kuruluşu yaptırım listesine aldı.İsrail ordusu, İsrailli gencin öldürülmesi sonucu bölgede çatışmaların yayıldığını söyledi.Bölge sakinlerinin, askerlerin el Mugayyir saldırısını durdurmak için hiçbir şey yapmadıkları yönündeki suçlamaları sorulduğunda ordu, İsrail Savunma Güçleri (IDF) ve güvenlik güçlerinin "tüm vatandaşların mallarını ve canlarını korumak ve çatışmaları dağıtmak" amacıyla faaliyet gösterdiğini söyledi.El Mugayyir belediye meclisi başkanı Emin Ebu Alia, yüzlerce yerleşimcinin köyün yakınındaki bir yolda toplanmasının ardından başlayan saldırıda 45 Filistinlinin kurşunla yaralandığını söyledi.İsrail birliklerinin olay başlamadan kısa süre önce geldiğini, barikatlar kurduğunu ve köyün eteklerindeki evlerin merkezden ayrılmasına neden olan bir kordon oluşturduğunu belirten Ebu Alia, bunun da köylülerin saldırı altındakilere yardıma gitmesini engellediğini söyledi.Ebu Alia askerlerin yaralıları tedavi etmek için ambulansların bölgeye ulaşmasını da engellediğini vurguladı.İsrail ordusu, ambulansların "güvenlik kontrolü için bekletildiğini ve ardından devam etme izni verildiğini" söyledi.Batı Şeria'da 1967'den bu yana kapsamlı bir yerleşim politikası uygulayan İsrail burayı İncil'deki Yahudiye ve Samiriye olarak görüyor. Bölge İsrail'in güvenliği açısından kritik önem taşıyor.Yerleşimler, Filistinlilerin uzun süredir Gazze Şeridi'ni de kapsayacak ve başkenti Doğu Kudüs olacak bağımsız bir devlet kurmayı hedefledikleri Batı Şeria topraklarını çok parçalı hale getirdi.Saldırıda evi ateşe verilen Şehade Ebu Raşid, geçici barınak sağlamak için bir çadır kurdu. Ebu Raşid, karısının bir yerleşimci tarafından vurulduğunu ve dört çocuğundan birinin hafif yaralandığını söyledi.Sivil savunma ekipleri, yerleşimcilerin saldırı sırasında Filistin sivil savunma teşkilatı tarafından Mugayyir'e gönderilen bir itfaiye kamyonunu da ateşe verdiğini söyledi.Birleşmiş Milletler İnsani Yardum Ajanı OCHA, yerleşimcilerin Mugayyir'de 21 evi tamamen yakarak 86 Filistinliyi yerinden ettiğini, 32 aracın hasar gördüğünü ve yaklaşık 220 koyunun öldürüldüğünü veya çalındığını bildirdi.Baskın sırasında ölen Filistinlinin İsrail güçleri mi yoksa yerleşimciler tarafından mı öldürüldüğü doğrulanmadı.OCHA'ya göre, 12-15 Nisan tarihleri arasında Batı Şeria'da öldürülen yedi Filistinliden dördü, 14 yaşındaki İsrailliyi arama çalışmaları sırasında ve sonrasında Filistin topluluklarına yönelik bir dizi saldırıda İsrailli yerleşimcilerin karıştığı olaylarda öldü. Filistin sağlık bakanlığı, 20 Nisan'da yerleşimcilerin düzenlediği baskında bir Filistinli adamın daha öldürüldüğünü söyledi.