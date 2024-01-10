Kulis: Erdoğan ve Bahçeli, Can Atalay'la ilgili talimat verdi

GÖZLER NUMAN KURTULMUŞ'A ÇEVRİLDİ





Hukuk tarihine bir skandal olarak adını yazdıran Gezi davasında tutuklanan ve geçtiğimiz 14 Mayıs'ta Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili seçilmesine karşın halen serbest bırakılmayan avukat Can Atalay'la ilgili 'belirsizlik' sürüyor.Süreç, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iki kere hak ihlali kararı vermesi, ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin daha önce benzeri görülmemiş bir biçimde dosyayı Yargıtay 3. Dairesi'ne göndermesiyle hukuk krizine döndü. Daire, AYM kararının tanımadı.Atalay, halen cezaevinde bulunuyor.Bununla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 16 Ocak'taki önemli gündem başlıklarından birinin 'Can Atalay kararının okutulması' olduğu belirtiliyor.Yargıtay, Atalay'ın tahliyesi talebini geri çevirerek milletvekilliğinin düşürülmesi için TBMM'ye yeniden yazı göndermişti.Dairenin kararı sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yargıtay’ın şerefli hakimlerini yürekten kutluyoruz" ifadelerini kullanırken, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum da "AYM malul olmuş bir yapıdır" başlıklı bir yazı kaleme almıştı.Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bahçeli’nin, TBMM Başkanlığı'ndan "Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yargı kararının okutulmasını istediği" konuşuluyor.Ancak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, daha önce de kararın okutulması yönündeki görüşler karşısında 'yargı sürecinin tamamlanmasını beklemekten yana tavır almıştı.'TBMM Genel Kurulu’nda Atalay hakkındaki kararın okutulması sonrası, Atalay’ın milletvekilliği de düşmüş olacak.