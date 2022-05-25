Samanyolu Haber /Politika / Kulis: 'HSK, seçim kurullarına müdahale edecek' /25 Mayıs 2022 09:07

Kulis: 'HSK, seçim kurullarına müdahale edecek'

Gazeteci Barış Pehlivan, HSK'nin çok kapsamlı bir Yaz Kararnamesi açıklayacağı ve beş bine yakın yargı mensubunun yerinin değiştirileceğinin ileri sürüldüğünü yazdı.

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Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, kulislerde, 17 Haziran Cuma günü Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) açıklayacağı Yaz Kararnamesi'yle seçim kurullarına müdahale edilebileceği iddiasının konuşulduğunu duyurdu. Kararnameyle 5 bine yakın yargı mensubunun yerinin değiştirileceğinin iddialar arasında olduğunu belirten Pehlivan "İşte bu kararname, adalet komisyonlarında yapılacak seçim kurulu kuralarını da yakından ilgilendiriyor" dedi.

Bir hâkimin seçim kuruluna girmeye hak kazanması için o il ya da ilçede görevini yapıyor olması gerektiğini hatırlatan Pehlivan, 'İktidarın seçim oyunu' başlıklı yazısında şu noktalara dikkat çekti:

"Kulislerde konuşulan senaryo tam da burada devreye giriyor. Soruluyor ki, ya seçim kurulları kararnameden sonra belirlenirse ne olacak? Öyle ya, bir hâkimin başka yere atanmasıyla, orada görevine başlaması arasında süre geçiyor. ‘Mehil müddet’ denilen bu süreç bazen 15 günü buluyor. O sırada hâkim ne mevcut bulunduğu ne de yeni atandığı ilin veya ilçenin yargı mensubu oluyor. Arafta kalıyor.

Demem o ki... Şu sorular tartışılıyor: Seçim kurullarında görev almaması istenen hâkimler için bir oyun planı mı var? Yaz Kararnamesi’yle yerleri değiştirilip yapılacak kuraya girmeleri mi engellenecek?

Ya da önce seçim kurulları belirlenip kuradan çıkan 'istenilmeyen' hâkimler Yaz Kararnamesi’yle uzaklaştırılacak mı? Böylece o hâkim hak kazandığı il veya ilçedeki seçim kurulunda görev yapamaz hale mi gelecek?"
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