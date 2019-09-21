Samanyolu Haber /Gündem / [Kumpas savcısı] ''Savcı Fuzuli Aydoğdu gizli tanığa 'Eren'e iftira at' dedi'' /21 Eylül 2019 11:32

[Kumpas savcısı] ''Savcı Fuzuli Aydoğdu gizli tanığa 'Eren'e iftira at' dedi''

Silivri Cezaevi’nde yaklaşık 450 gündür tutuklu bulunan CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem, hakkındaki dosyayı açan savcı Fuzuli Aydoğdu'nun gizli tanığa "Eren'e iftira at" dediğini söyledi. Bu ifadenin tanığın kendi beyanı olduğunu belirten Erdem, asıl hedefin CHP olduğunu ve kumpas kurulmak istendiğini açıkladı.

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Erdem, “Bu zindanda tutulmamın nedeni CHP’yi yıpratmak. Ben bunu boşa çıkardım. Ayrıca milletvekili olarak yaptığım belgeli muhalefetin bedelini ödetmek istediler” dedi.

Erden Erdem'in, Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın sorularına verdiği yanıtlardan bazıları şöyle:

-Tutuklanmanızda siyasi müdahaleden bahsetmiştiniz. Bir talimat mı var? 

-Ben bir dosya nedeniyle tutuklanmadım, tutuklanayım diye dosya imal edildi. Bu dosya, dokunulmazlığım kalktığında da vardı. İlginç olan, dokunulmaz olmadığım halde yurtdışına çıkış yasağını “milletvekili listelerinin açıklandığı saat”, tutuklanma kararını ise 24 Haziran’dan 4 gün sonra aldılar. Dosyayı açan savcı Fuzuli Aydoğdu, “gizli tanığa, Eren’e iftira at” diyor. Bu tanığın kendi beyanı. Ve bu savcı HSK’ye terfi ettiriliyor. Beni yargılayan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 2. celsede “oybirliğiyle” tahliye kararı verirken, 24. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmasını yarıda bıraktı ve apar topar toplanarak, 25 dakikada 62 klasörü inceleyip tutukluluk kararı verdi. Dosya aynı, karar niçin değişir? Soruyorum, bir emir olmadan insan kendini böyle rezil eder mi? Dosyada delil olsa anlarım ama hedef ben değilim. CHP’ye kumpas kurmaya çalıştılar. Biz direndik. Bunu Enis Berberoğlu’na da denediler, olmadı. Sessiz ve sakin bir vekil olsam bugün benim yerimde belki de başkası olacaktı. Yani mesele Eren Erdem’in şahsı hiç olmadı.

-Partinize ve size ne tür bir kumpas söz konusu?

-Bu zindanda tutulmamın nedeni CHP’yi yıpratmak. Ben bunu boşa çıkardım. Ayrıca milletvekili olarak yaptığım belgeli muhalefetin bedelini ödetmek istediler. CHP ile ilgili amaç- ki bu aleniyet kazanmış vaziyettedir, bir kriminal durum yaratmak, şahsımı cezaevinde yoğun bir baskı ve tecrite reva görerek; kendimi kurtarmak niyetiyle onlara malzeme olabileceğini umacak kadar gaflette olmalarıyla alakalıydı. Partim hakkında konuşmamı istediler. Çok çetin baskılar yaşadım. Tekrar milletvekili listesine girmeyişimden ötürü yalnız ve öfkeli olduğumu düşündüler sanırım. Biz, bir yoldaşımızın yüreğine korku salmayalım, zalimler bizi propaganda aracı yapmasın diye en ağır tecrit ve psikolojik saldırılarla geçen o 8 ayı hiç konuşmadık!

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