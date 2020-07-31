Samanyolu Haber /Gündem / Kurban özel programı Tanzanya'dan canlı /31 Temmuz 2020 18:59

Kurban özel programı Tanzanya'dan canlı

Tanzanya’da gün boyu yaşanan bayram telaşı Time To Help CANLI yayınında ekranlara getirilecek. YouTube aracılığı ile program bu gece TSİ 23.00 Avrupa saati ile 22.00'de canlı yayınlanacak

SHABER3.COM

Time To Help Derneği bu yıl 12 farklı ülkede Kurban kesiyor.Yaklaşık 90 bini aşkın hanenin kapısından içeri bu yıl belki ilk defa et girecek.

Derneğin Tanzanya Şubesi hayırseverlerin bağışladığı etleri ihtiyaç sahiplerine bayramın ilk gününde dağıtmaya devam ediyor.

Tanzanya’da gün boyu yaşanan bayram telaşı Time  To Help CANLI yayınında ekranlara getirilecek.

Avrupa saati ile 22.00’da başlayacak programda, kesimhaneden görüntüler, dağıtım anları, Tanzanya kültürüne ait kareler ve sürpriz konuklar yer alacak.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kurban özel programı Tanzanya'dan canlı Sonraki Haber >>

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:21:13