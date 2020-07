Kurban özel programı Tanzanya'dan canlı

Time To Help Derneği bu yıl 12 farklı ülkede Kurban kesiyor.Yaklaşık 90 bini aşkın hanenin kapısından içeri bu yıl belki ilk defa et girecek.





Derneğin Tanzanya Şubesi hayırseverlerin bağışladığı etleri ihtiyaç sahiplerine bayramın ilk gününde dağıtmaya devam ediyor.





Tanzanya’da gün boyu yaşanan bayram telaşı Time To Help CANLI yayınında ekranlara getirilecek.





Avrupa saati ile 22.00’da başlayacak programda, kesimhaneden görüntüler, dağıtım anları, Tanzanya kültürüne ait kareler ve sürpriz konuklar yer alacak.