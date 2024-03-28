Samanyolu Haber /Gündem / Kürsüden tehdit mesajlarını okudu, kent karıştı /28 Mart 2024 20:36

Kürsüden tehdit mesajlarını okudu, kent karıştı

31 Mart'ta İYİ Parti'nin sürpriz yapması beklenen Ordu'da çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi İYİ Parti'nin adayı Enver Yılmaz. Kürsüye çıkan Yılmaz tehdit edildiğini açıklayıp kendisine gönderilen mesajları okudu...

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Seçim sathı mahaline girilirken büyük bir süpriz yaşanması beklenen illerden Ordu'da ilginç bir olay yaşandı.

AKP karşısında seçimin en güçlü adayı olarak gösterilen ve kazanmaya yakın olan  İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Enver Yılmaz miting kürsünde tehdit edildiğini açıkladı.

"BUGÜN DÖNÜŞ YAPMAZSAN"

Yılmaz kentte yayın yapan Kanal 52’nin sahibi İsa Akçay’ın kendisine gönderdiğini iddia ettiği şantaj mesajların seçim otobüsünün üzerinden halka okudu:

"Üç teklif sunuyorum Enver Yılmaz sana… Sadece haber için 10 milyon. Enver Başkan, her şey dahil 20 milyon 100 bin lira, bütün ilçelerle birlikte 25 milyon lira vereceksin bana. Fakat bugün dönüş yapmasanız Hilmi Güler'in yarından itibaren askeriyim."

'SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRIYORUM'

Kim bunu diyen? 24 saat bizim aleyhimize yayın yapan Kanal 52 televizyonunun sahibi İsa Akçay" ifadelerini kullanan Yılmaz, şöyle devam etti:

"24 saat bizimle ilgili yayın yapan kanalla ilgili suç duyurusunda bulundum. Savcıları göreve çağırıyorum. Şantaja karşı, bu iftiraya karşı devletin bütün birimlerini göreve çağırıyorum.

Siyaset kurumunu göreve çağırıyorum. Hilmi Güler'i de göreve çağırıyorum. Gün gelir harman olur, o silahlar aleyhinize döner.

Ben buna hiç tenezzül etmedim. Ben bu sırtlan çetesiyle geçmişte de mücadele ettim. Benim bu sırtlanlara verecek ne şahsi param var, ne de belediyenin imkanlarını bunlara peşkeş çekmedim.

Saldıracaklar, saldıracaklar ama biz de sonuna kadar onlara karşı mücadele edeceğiz. Bu hak ve batılın savaşında."

"REZİL RÜSVA İŞLER"

O anların videosunu X hesabından paylaşan SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz konuyla iligili şu bilgiyi paylaştı:

"Rezil rüsva işler… Ordu’da AK Partili yönetimi sarsan İyi Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz, miting kürsüsünde, tehdit edildiğini ve şantaja uğradığını açıkladı. Ordu’da yayın yapan Kanal 52’nin sahibi İsa Akçay’ın şantaj mesajını kürsüden okudu."
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