Samanyolu Haber /Medya / Kurtlar Vadisi oyuncusu korona virüsten hayatını kaybetti /01 Nisan 2020 14:47

Kurtlar Vadisi oyuncusu korona virüsten hayatını kaybetti

Yaklaşık 10 gün önce öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran oyuncu Turhan Kaya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yüzünden yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

SHABER3.COM

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşayan ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı ‘Ordinaryüs’ karakteriyle tanınan oyuncu Turhan Kaya, yaklaşık 10 gün önce öksürük şikayetiyle Sultan Hamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Tedavi altına alınan 69 yaşındaki Kaya, bir süre sonra yoğun bakım servisine alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hürriyet'ten Özgür Altuncu'nun haberine göre Theo Kaya, babasının ölüm nedeninin koronavirüs olduğunu açıkladı.

Kaya’nın annesi, kız kardeşi ve oğlu olmak üzere temasta olduğu kişiler tarandı. Ancak hiçbirinde virüs bulgusuna rastlanmadı. Aile, Kaya’nın virüsü hastanede kaptığını iddia etti. Turhan Kaya’nın Fransız vatandaşı olan eski eşi yurt dışında bulunduğu için cenazeye katılamadı. 

Turhan Kaya, döneminin popüler dizileri, ‘Binbir Gece’ ve ‘Çemberimde Gül Oya’da da oynamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kurtlar Vadisi oyuncusu korona virüsten hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Vali Hanım sokağa indi!

Vali Hanım sokağa indi!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Gergerlioğlu: Siyasi suçlular da faydalansın

Gergerlioğlu: Siyasi suçlular da faydalansın

Yandaş kanalda spikerden ilginç yorum

Yandaş kanalda spikerden ilginç yorum

Bizim esas işimiz

Bizim esas işimiz

Nereden nereye…

Nereden nereye…

Akşener: Korona tedbirlerinde 5 müteahhitin ne işi var anlayamadık

Akşener: Korona tedbirlerinde 5 müteahhitin ne işi var anlayamadık

Salgının ortasında işsiz kaldılar

Salgının ortasında işsiz kaldılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:19:40