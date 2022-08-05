Kuveyt Emiri Sabah'ın hibesiyle yapılan proje çöktü





Tanal'ın paylaşımları şu şekilde:







Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah, Mart 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de Saray’da ağırlandı.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajlarda Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah'ın hibesiyle Şanlıurfa Siverek'te uygulamaya konulan 'su projesi'nin planlamanın dışına çıkılarak yapılan fiziki müdahaleler nedeniyle çöktüğü aktarıldı.Atatürk silueti ve T.C. ibaresinin çıkarıldığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı’nın verildiği #Kuveyt Emiri, Erdoğan’ın bu 'jestine' karşılık Şanlıurfa’nın altyapısı için 5 milyon dolar hibe etti.Kuveyt Arap Kalkınma Fonu aracılığıyla sağlanan hibe desteğiyle ilgili Erdoğan’ın hazır bulunduğu törende, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah ile dönemin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi arasında hibe sözleşmesi imzalandı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kuveyt’ten gelen bu 5 milyon dolarlık hibeyle Siverek ilçesinin 16 kırsal mahallesinin içme suyu sorununa yönelik Gedik İçme Suyu Projesi’ni başlattı.Proje tamamlanınca ilgili mahallelerde haneler suya kavuştu.Ancak hemşerilerimin su sevinci kısa sürdü.Sonradan Siverek Gedik İçme Suyu Projesi hattına, planlamanın dışına çıkılarak yapılan fiziki müdahalelerle proje çöktü!Vanalar aracılığıyla suyun ulaşmadığı mahalleler tekrar suya hasret kaldı.Yeniden ilkel yöntemlerle su arayışına girildi. Şu an için eşeklerle, tankerlerle hemşerilerim, su ihtiyacını gideriyor.