Kuzey Kore’den diplomasi kurallarını yerle bir eden tehdit: “Köpek gibi havlayanlara tokadı yapıştırmak istiyorum”

Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerine karşı ABD ve Güney Kore askeri iş birliğini artırırken Kuzey Kore liderinin sıra dışı açıklamalarıyla tanınan kız kardeşi, diplomasi kurallarını yerle bir eden yeni açıklamalar yaptı.





Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ülkenin casus uydu projesini küçümseyen Güney Koreli yetkilileri zehir zemberek sözlerle hedef alarak “Uydu geliştirme yeteneğimizi sadece gazetemizde yayınladığımız iki fotoğrafla yorumlayanlar köpekler gibi havlıyor. Bu durmadan kafa şişiren ama nerede duracağını bilmeyen p..çlere bir tokat yapıştırmayı çok istiyorum” ifadelerini kullandı.









Kim Yo-jong, abisi Kim Jong-un ile









İktidardaki İşçi Partisi Merkez Komite üyesi olan Kim, Kuzey Kore'nin varlığını tehdit eden düşmanları olduğunu belirterek “Balistik füze ve casus uydu geliştirmek ulusal güvenlikle doğrudan ilgili egemenlik hakkımızdır” dedi.





ABD, NÜKLEER SAVAŞ UÇAĞI GÖNDERDİ





Güney Kore’den bazı uzmanlar, Kuzey Kore medyasında yayınlanan fotoğraflara göre casus uyduların gözetleme için yetersiz olduğu yorumunu yapmıştı.





Kuzey Kore, bu yılın başından bu yana farklı menzillerde 60’tan füze denemesi gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekti.





Güney Kore ise, ABD savaş uçaklarının artan tehdide karşı ülkede konuşlandırıldığını açıkladı. Güney Kore Savunma Bakanlığı, ABD'yle askeri işbirliği kapsamında düzenlenen tatbikatlarda nükleer kapasiteye sahip onlarca savaş uçağının havalandığını duyurdu.