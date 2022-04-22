Kuzey Kore lideri Kim'den şaşırtan mektup

Moon'un ofisi de, Kim ile "dostane" mektup alışverişlerini teyit etti.





Samimi sözlerin, iki lider arasında gerçekleşen karşılıklı mektuplaşmada sarfedildiği belirtildi.Ancak bu, Seul ile Pyongyang arası ilişkilerde nadir görülen bir jest olsa da analistler, jestin düşman kardeşler arasındaki artan gerilimi düşürmek için yeterli olmayabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.Kuzey Kore devlet ajansı KCNA'nın haberine göre, mektupta "Kim Jong Un, Moon Jae In'in görev süresinin son günlerine kadar ulusun büyük davası için gösterdiği zahmet ve çabayı takdir etmektedir" ifadesi yer aldı.Mektup alışverişinin "iki liderin derin güveninin ifadesi" olduğunun da altı çizildi.Moon'un da çarşamba günü Kuzey'e bir mektup gönderdiğini aktaran KCNA, Güney Kore liderinin "zor duruma" rağmen 2018'deki zirvelerde ulaşılan ortak deklarasyonlara dayanarak birliğin temellerini atmaya çalışacağına dair söz verdiğini aktardı.Güney Kore liderinin sözcüsü, Moon'un, "yüzleşme çağının" diyalogla aşılması gerektiğini ve Koreler-arası irtibatın artık bir sonraki yönetimin görevi olduğunu dile getirdiğini söyledi.Kim de perşembe günü verdiği cevapta, tarihi zirvelerinin insanlara "gelecek için umut" verdiğini söyledi ve KCNA'nın haberine göre ikili, her iki tarafın da "umutla, yorulmadan çaba sarf ederse" ilişkilerin gelişeceği konusunda anlaştılar.İki Kore arasındaki ilişkiler, Kuzey Kore'nin, mart sonunda, kasım 2017'den bu yana ilk kıtalararası balistik füze denemesini gerçekleştirmesiyle sert bir sürece girmişti. Güney Kore, Kuzey'in bu adımına karadan, denizden ve havadan füzeler fırlatarak yanıt vermişti.Bazı analistlere göre umut ve diyalog içerren liderler arası mektuplaşma, 'nostajlik' bir anı olarak düşünülebilir zira iki ülke arasındaki ilişkiler halihazırda askıya alınmış durumda.