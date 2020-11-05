Kuzey Kore'de yeni yasak!

Kuzey Kore’de politik ve ideolojik eğitim merkezleri, tiyatro, sinema, tıbbi merkezler ve halk sağlığı merkezleri gibi bazı kamusal alanlarda sigara içmek yasaklandı.





Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'nın haberine göre, Yüksek Halk Meclisi "vatandaşlara hijyenik ortam sağlamak maksadıyla" bazı halka açık alanlarda sigara içmeyi yasakladı.





Haberde, Tütün Yasağı Kanunu ile sigara üretimi ve satışı üzerindeki kontrolü sıkılaştırarak Kuzey Korelilerin sağlığının korunmasının hedeflendiği belirtildi.





100 ERKEKTEN 44'Ü SİGARA İÇİYOR





Kuzey Kore’nin yüksek bir tütün tüketim oranına sahip olduğu belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2013 itibarıyla erkek nüfusunun yüzde 43,9’u sigara içiyor.





Birçok kez sigara içerken görüntülenen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, sigara tiryakisi olmasıyla biliniyor.





Kim, 2019 yılında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek için bindiği trenden Çin'de bir istasyonda sigara için mola vermişti.