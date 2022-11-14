Samanyolu Haber /Gündem / Lavrov hastaneye kaldırıldı /14 Kasım 2022 12:59

Lavrov hastaneye kaldırıldı

Rusya Dışı·şlerı· Bakanı Sergey Lavrov Balı·'dekı· G-20 zı·rvesı·ne geldı·kten sonra hastaneye kaldırıldı.

SHABER3.COM

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un G20 zirvesi için Endonezya'nın Bali Adası'na geldikten sonra hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Endonezyalı yetkililer yorum yapmazken, Lavrov'un kalbindeki bir rahatsızlıktan dolayı hastaye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un hastaneye kaldırıldığına dair basında çıkan haberlerin "sahte" olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bu elbette, sahtekarlığın zirvesidir." Dedi.

Zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i temsil eden Lavrov, pazar günü Bali'ye geldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Lavrov hastaneye kaldırıldı Sonraki Haber >>

İşte Taksim'deki korkunç patlama anı

İşte Taksim'deki korkunç patlama anı

İki gösteri uçağı havada çarpıştı

İki gösteri uçağı havada çarpıştı

[Harun Tokak] Bir Başkadır Sizin Yeriniz

[Harun Tokak] Bir Başkadır Sizin Yeriniz

Destici'den bir garip deprem tatbikatı videosu

Destici'den bir garip deprem tatbikatı videosu

TRT'den cezaevine skandal güzelleme: Çocuklara burada dışarıdakinden daha iyi bakılıyor

TRT'den cezaevine skandal güzelleme: Çocuklara burada dışarıdakinden daha iyi bakılıyor

İnsansız uçan taksi Paris semalarında ilk turunu attı

İnsansız uçan taksi Paris semalarında ilk turunu attı

Kolivar’ın oğlu konuştu: Hiçbir şey bulamayınca…

Kolivar’ın oğlu konuştu: Hiçbir şey bulamayınca…

Hocaefendi: Biz, biz olarak kalmalıyız

Hocaefendi: Biz, biz olarak kalmalıyız

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:03:17