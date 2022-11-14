Lavrov hastaneye kaldırıldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un G20 zirvesi için Endonezya'nın Bali Adası'na geldikten sonra hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.





Endonezyalı yetkililer yorum yapmazken, Lavrov'un kalbindeki bir rahatsızlıktan dolayı hastaye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.





Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama





Rusya Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un hastaneye kaldırıldığına dair basında çıkan haberlerin "sahte" olduğunu söyledi.





Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bu elbette, sahtekarlığın zirvesidir." Dedi.





Zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i temsil eden Lavrov, pazar günü Bali'ye geldi.