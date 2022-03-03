Samanyolu Haber /Dünya / Lavrov'dan yeni 'nükleer savaş' açıklaması: Rusya düğmeye basacak mı? /03 Mart 2022 14:26

Lavrov'dan yeni 'nükleer savaş' açıklaması: Rusya düğmeye basacak mı?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus devlet televizyonuna Ukrayna krizine bir çözüm bulunacağından şüphesi olmadığını, ancak Rusya'nın Batı ile diyaloğunun karşılıklı saygıya dayalı olması gerektiğini söyledi. Nükleer savaş açıklaması ise dikkatleri çekti.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, uluslararası medya ve RT’ye açıklamalarda bulundu.

Rus devlet televizyonuna, Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin bir araya geleceği ikinci görüşmenin bugün gerçekleşeceğini belirten Lavrov, Ukrayna'daki soruna çözüm bulunacağına inandığını söyledi. Lavrov, Moskova'nın bu ülkeyle görüşmelerindeki koşullarının 'oldukça küçük olduklarını' belirtti.

Rusya’nın taleplerinin asgari olduğunu söyleyen Lavrov, “Ukrayna’daki duruma çözüm bulunabileceğine şüphem yok” dedi.

Lavrov, Moskova'nın Washington'dan emir aldığını söyleyen Ukrayna'dan gelen askeri tehdide tahammül edemeyeceğini yineledi.

"Batı Rusya'yı duyuyor fakat dinlemiyor" şeklinde konuşan Lavrov, "Rusya'nın güvenliği için neyin gerekli olduğunu Batı belirleyemez. Rusya, Ukrayna topraklarından kendisine doğrudan saldırı düzenlenmesi tehdidinin bulunmasına izin veremez" ifadelerini kullandı. 

'SAVAŞ PLANI OLANLARIN SONUÇLARI DÜŞÜNMESİ GEREK'
Batılı liderlerin 'nükleer savaş' ihtimali hakkındaki açıklamaları üzerinde duran Lavron "Batı’nın, elinde nükleer silah bulundurduğunu dile getirmesi bir şeylere işaret ediyor. Nükleer savaş, Rusya’dakilerin değil, Batı’dakilerin akıllarından geçirdiği bir şey" ifadelerini kullandı.

Bakan, "Rusya, dengesini kaybetmesine neden olabilecek provokasyonlara izin vermeyecek" diye ekledi.

Ayrıca Ukrayna’da Rus askerlerinin Harkov'a saldırdığı iddiasının "gerçek dışı olduğununun" altını çizen Lavrov, "Harkov'da Rusya askeri yok, fakat Harkov’dan ayrılmak isteyen yabancılara tren garında nasıl davrandıklarını gördük. Bu öğrencileri Rusya’ya kabul etmeye hazırız" bilgisini paylaştı.

Lavrov, "Bize karşı gerçek bir savaş başlatacaklarsa, bu planları yapanların bu savaşın sonuçlarını önceden düşünmesi gerekir" ifadesini kullandı.

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