LDP'de Cumhur İttifakı'na katılma kararı!

Liberal Demokrat Parti (LDP) Twitter'dan 1 Nisan paylaşımı yaparak; Cumhur İttifakı'na geçeceklerini duyurdu.





LDP, bildiride iktidara göndermelerde bulunarak "Bu kararımız 24 saat geçerli olup 2 Nisan 2021 saat 00:01'de sona erecektir." dedi.





Partinin bildirisinde şu ifadeler yer aldı:





"Ülkemizin bulunduğu coğrafi konumu Dış güçlerin sürekli ülkemize saldırması sonucu 26,5 yıllık siyasi faaliyetlerimizi yeniden yapılandırmaya karar verdik.





Artık ülkedeki tüm yetkilerin tek adama verilmesini, adam kayırmayı liyakatsizliği, yolsuzluğun araştırılmaması gerekliliğini, yolsuzluk ve yoksullukla mücadele edilmemesini, kamu iktisadi teşebbüslerin sayılarının arttırılmasını, üstünlerin hukukunun gerekliliğini, büro elemanlarımızın (yok ama olsa yine savunurduk) pudra şekerli hayatlarını nasıl idame ettirdiklerinin araştırılmamasını, destekliyoruz.





Kaz dağlarındaki ağaç katliamını son ağaç kesilinceye kadar destekliyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma konusunda geç kalındığını, uzaya geçiş garantili 4 şeritli otoyol yapılıp ihalenin 5'li yandaşlara verilmesini, kırmızı bültenle aranan şahısların TRT'de her seçim öncesi naklen yayınlarla halka hitap etmesini, TRT'nin özeleştirilmemesini, Sayıştay raporlarının Meclis'e getirilmemesini, lebaleb kongreleri, rektörlerin atanarak göreve gelmesini, sarı taksi plaka uygulaması ile plaka tahditi uygulamasını dünyanın en doğru piyasa şekli olduğunu düşünüyor ve en önemlisi itibardan tasarruf edilmemesini sonuna kadar destekliyoruz.





Bu düşüncelerimizle parti olarak kararımızı verdik. Bu düşüncelerimizi en doğru temsil edebileceğimiz yere 1 Nisan 2021 tarihi 00:01 saatinde Kutsal Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldık. Bu kararımız 24 saat geçerli olup 2 Nisan 2021 saat 00:01'de sona erecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."