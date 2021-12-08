LeMan insanlık ayıbını görmezden gelmedi

Mizah dergisi LeMan, bu haftaki sayısında Yunanistan’a iltica etmek için Ege Denizi’ni geçerken Perşembe gecesi hayatını kaybeden ihraç savcı İbrahim Gündüz ve eşi kâtip Nurdan Gündüz’ü sayfalarına taşıdı.







Çizimde çiftin 10 Kasım’da Üsküdar’da Kız Kulesi’ne bakarak çekildikleri fotoğrafa atıfla bankın üzerine iki adet gül bırakıldı ve “KHK ile ihraç edilen savcı İbrahim Gündüz ve eşi katip Nurdan Gündüz, Yunanistan’ın Kos Adası’na geçmeye çalışırken bindikleri teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybetti” bilgisi verildi.” bilgisi verildi.





NE OLMUŞTU?

Olağanüstü Hal Döneminde (OHAL) çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen ve Osmaniye T Tipi Cezaevinde 15 ay hapis yatan savcı İbrahim Gündüz (36) ve eşi KHK’lı katip Nurdan Gündüz Perşembe gecesi içinde oldukları sürat teknesinin alabora olması üzerine Ege Denizi’nde hayatını kaybetmişti. Türkiye’deki hak ihlalleri nedeniyle Yunanistan’ın Kos (İstanköy) adasına geçip sığınma talebinde bulunmak isterken can veren Gündüz çiftinin birlikte yolculuk ettikleri iki hakim ve sürat teknesi kaptanı sağ olarak kurtulmuştu.





KAPAKTA METİN FEYZİOĞLU VAR







Ayrıca, Türkiye Barolar Birliği başkanlığı seçimlerini Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, 8,5 yıldır başkanlık yapan Metin Feyzioğlu’na karşı kazanmasını Mizah dergisi LeMan, kapak yaptı.





LeMan’ın kapağında “Bunu kaçıramazdım!” notu yer aldı. Kapakta “Türkiye Barolar Birliği’nde 8.5 yıllık Metin Feyzioğlu dönemi sona erdi. Başkanlığa; “çoklu baro” yasasına karşı yapılan eylemlerin öne çıkan isimlerinden Erinç Sağkan seçildi” ifadeleri kullanıldı.