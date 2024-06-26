Samanyolu Haber /Gündem / Lise müdür yardımcısı otomobilinde vurularak öldürüldü /26 Haziran 2024 13:55

Lise müdür yardımcısı otomobilinde vurularak öldürüldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 45 yaşındaki lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç, evinin önündeki otomobiline binerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, sabah saatlerinde Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’nde müdür yardımcısı olan Mahir Çoğaç, saat 09.00 sıralarında okula gitmek için evinden çıkarak caddede park halinde olan kendisine ait otomobile bindi.

Çoğaç emniyet kemerini taktığı sırada, kendisini bekleyen şüpheli aracın yanına gelerek Çoğaç’ın başına tabanca ile 1 el ateş etti. Mahir Çoğaç, kanlar içerisinde kalırken, şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Çoğaç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Mahir Çoğaç, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin olaydan bir saat önce Mahir Çoğaç’ın evinin yakınında beklediği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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