AKP'nin kurucularından Yaşar Yakış hayatını kaybetti!

AKP’nin kurucuları arasında yer alan eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış hayatını kaybetti.



85 yaşındaki Yakış, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.



Eski bir diplomat da olan Yakış, 2002 yılında kurulan ilk AKP hükümetinin Dışişleri Bakanı olma sıfatını taşıyordu.



ÖZGÜR ÖZEL'DEN YAŞAR YAKIŞ İÇİN BAŞSAĞLIĞI



CHP lideri Özgür Özel, Yaşar Yakış için başsağlığı mesajı yayımladı. Özel paylaşımında, "İki gün önce hastanede ziyaret ettiğim, bugün de ailesine taziye ziyaretinde bulunduğum önceki Dışişleri Bakanlarımızdan Yaşar Yakış'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Dışişleri Bakanlığı camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.



YAŞAR YAKIŞ KİMDİR?



1938'de Düzce'de doğan Yakış, ilk yurt dışı görevinde Anvers Başkonsolosluğu muavin konsolosluğuna atandı. Yakış; Lagos, Roma ve Şam Büyükelçilikleri ile Brüksel’deki NATO Daimi Temsilciliğinde de çeşitli görevler üstlendi.



Yakış, 1985 yılında, Türkiye Cumhurbaşkanı'na, İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komite Başkanlığı görevinde sekreterya hizmeti sunmak üzere kurulan İSEDAK Koordinasyon Kurulu’nu kurarak başkanlığını da üstlendi.



1988 yılında T.C. Riyad Büyükelçiliği görevine atanan Yakış, daha sonra sırasıyla T.C. Kahire Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi ve Viyana’daki Uluslararası Kuruluşlar Nezdinde T.C. Daimi Temsilcisi görevlerinde bulundu. 1992-1995 yıllarında Büyükelçi Yakış, Ekonomik İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.



2001 yılında Dışişleri Bakanlığı’ndan emekli oldu ve AKP'nin kurucu üyesi olarak siyasete atıldı. Partinin Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de yürüttü. Yakış, 3 Kasım 2002’de düzenlenen genel seçimlerde Düzce’den milletvekili seçildi, 18 Kasım 2002 tarihinde de Dışişleri Bakanı olarak atandı. Daha sonraki hükûmet değişikliğinde, görevini Abdullah Gül'e bıraktı.



Milletvekilliğini bıraktıktan sonra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi. Yakış, başta dış politika konusunda olmak AKP'ye yönelttiği eleştirilerle dikkat çekmesinin ardından kurucusu olduğu partiden 28 Mart 2016'da ihraç edildi.