Son grup toplantısında Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a sert çıkış:

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet- Gelecek Partisi Grup Toplantısı’nda son kez konuştu. Hafta sonu Ankara'da yapılacak Saadet Partisi'nin olağanüstü kongresi sonrasında başkanlığı bırakacak olan Karamollaoğlu, “Bu grup Meclis’te ülkenin problemlerinin tamamını yeri geldiği şekilde gündeme getiren ve iktidarı yönlendirmeyi çalışan bir grup. Ama iktidarı yönlendirmekte ne kadar başarılı oluyoruz? Onu kesin olarak söylemek mümkün değil. Neden çünkü iktidar biraz vurdum duymaz gibi davranıyor. Maalesef bu davranış kendilerine de zarar veriyor” dedi.

“Dünyamız bir hengamenin içerisine sürüklenmiş buluyor. Bazıları fiilen 3. Dünya Savaşı’nın içerisindeyiz. Bu da böyle bir savaş’ diyorlar. Bazıları da bunun başlangıcındayız’ ifadelerini kullanıyorlar. Ama bizi en çok ilgilendiren maalesef hemen yanı başımızda Gazze’de meydana gelen katliam. İsrail, acımasız bir şekilde insan haklarını, hukuku, evrensel hakları hiçe sayarak her gün Gazze’yi bombalıyor. Bombalanacak yer kalmadı adeta. Hastaneler bombalanıyor. Ambulanslar, okullar bombalanıyor. Böyle bir vahşete Dünya bugüne kadar şahit olmadı. İkinci Dünya Savaşı’nda bile yapılan katliamların bu boyuta ulaştığını zannetmiyorum. Başta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya olmak üzere bu katliamları görmezden gelmenin ötesinde İsrail’e bu katliamlarını devam ettirebilmek için destek veriyorlar. Hedefin yeni adı ‘Büyük Ortadoğu Projesi’. Bunun için arkadaşlarımız da ben de defalarca Sayın Cumhurbaşkanı’na sorduk. Siz hala Büyük Orta Doğu Projesi’nin eş başkanlığını sürdürüyor musunuz? Çünkü bu projenin asıl adı Büyük İsrail Projesi. Fırat Nehri’nden Nil Nehri’ne kadar bütün toprakları kapsayan bir proje. Bunun cevabını hala Sayın Cumhurbaşkanı vermedi, veremiyor. İsrail’i bu katliamlar başladığında uzun bir süre desteklemeye devam etti. Sonra adım adım geri çekildi. İsrail’i desteklemiyormuş gibi bir hava içerisine girildi ama biz İsrail’i hala bu katliamlara rağmen tanıyoruz. Hala büyükelçimiz var. Bu katliamlara karşı Türkiye’nin takılacağı tavır, doğrudan doğruya İsrail ile olan ilişkileri kesmektir. Bu bizim inancımızın da gereği.''





''Biz ne kadar şatafatlı ifadeler kullansak da hala attığımız attığımız adımların neticesinin ne olduğunu bilmiyoruz. ‘Uçağımızı yaptık, yakında uçuracağız’, ‘dizaynı gerçekleşti’ gibi ifadeler güzel şeyler ama siz iktidara geleli 21 sene oldu mübarekler. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı’nın bir tane derdi var. O da bir dönem daha iktidarda nasıl kalabilirim derdi. Başak bir düşüncesi yok. Bütün çabası bir dönem daha kalabilmek. Bazılarının da iddiası bir dönemi belki yedi yıla çıkaracaklar. Anayasa’da bazı değişiklikler yapılırsa, Sayın Cumhurbaşkanı bir yedi yıl daha iktidarda kalacak. Allah’tan kork. İşe gelirken iki dönemi, hadi bilemedin üç dönem diyordun. Şimdi 21 dönem sana yetmiyor. Nasıl bir anlayış? Milletin önüne çıkarken insanın yüzü kızarır. 21 sene önce söylediklerini bugün tekrar tekrar dinle lütfen. Modern teknoloji buna imkan veriyor. Kendi sesinden dinle, başkasının sesinden değil. Ne diyordun, şimdi ne diyorsun? Mahvettin yahu. Emeklisini, işçisini, memurunu, manavını, bakkalını tek tek gözden geçirin.





''Uzun zamandır sizlerle olma imkanına kavuşamadım. Bu sefer sizlerle birkaç kelime de olsa hem Dünya hem de ülkemizin gündemini değerlendirmeye çalışacağım'' ifadelerini kullanan Karamollaoğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde oldu.''Bizim bütün politikalarımızı, diğer ülkelerle olan münasebetlerimizi de insan haklarına karşı tavrımızı da çok net bir şekilde belirlememiz icap eder. Lafla peynir gemisi yürümez’ diye bir söz var” ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, iç politikaya ilişkin yaptığı açıklamalarda ise şu ifadeleri kullandı:Yüzde 20’lik bir zümre dışındaki bütün ülke felaketin içinde. Demek ki geçinemiyor kimse. Doğru dürüst bir zam gelmedi. Ellerinden geleni kendileri için yapıyorlar. Hiç utanma duygusu da taşımıyorlar. Bunun kabullenilmesi mümkün değil. Bugün adalet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki dudağı arasında. Bu kuralları değiştiremeden ülkede huzuru ve ekonomik iyileşmeyi sağlayamazsınız. Yüzde yirmilik bir ekip var. Onlar har vurup, harman savuruyor. Bir cebindekini diğer cebine aktarma imkanı bile duymuyor artık. Ekonomi düzelecekse buradan başlar. Ekonomi düzelirken de ilk atılacak adım israfı önlemektir, yanlış yatırımlardan vazgeçmektir. Ama maalesef Sayın Cumhurbaşkanı’nın ifadeleriyle ‘İtibarı kazanmak için yaptığın harcamalar israf sayılmaz’ Bir devlet adamı bunu nasıl söyler? Onun için de bir dönem daha iktidarda kalmayı arzu ediyor. Artık yüzde 50 yetmiyor, yüzde 40’tan da emin değil. Muhalefettekilere de bir şeyler vererek iktidarda kalabilir miyim? Diye düşünüyor. Yapamazsın. Ekonomi bir bütün. Üretime dönük bütün harcamalardan vazgeçmek zorundasın."