Lityum batarya fabrikasında yangın: Çok sayıda ölü var

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün güneyindeki Hwaseong'taki bir lityum batarya fabrikasında facia yaşandı.



Güney Kore medyasında yer alan haberlerde yetkililerin yangına müdahale ettiği belirtilirken fabrikada yaklaşık 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı da aktarıldı.



Yangının pil üreticisi Aricell'in lityum pil fabrikasında TSİ 04.30'da meydana geldiği de belirtildi.



Yerel itfaiye yetkilisi Kim Jin-young, yangının yaklaşık 35,000 adet pilin bulunduğu bir depoda bir dizi pil hücresinin patlamasıyla başladığını söyledi.



Yonhap'ta yer alan haberde 20 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtilse de yerel itfaiye yetkilisi, yangında dokuz kişinin öldüğünü ve ikisi ağır durumda olmak üzere dört kişinin yaralandığını açıkladı.



Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken Güney Kore İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

