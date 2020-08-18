Lukaşenko seçimlerin yenilenmesine şartlı ‘evet’ dedi

Lukaşenko, başkent Minsk’te ziyaret ettiği fabrikada, işçilerin “İstifa et” sloganları altında yaptığı açıklamada, “Sizin de istediğiniz gibi ve alternatif isteyenlerin bile karşı çıkmadığı gibi öncelikle yeni anayasayı kabul etmeliyiz. Anayasa referandumla kabul edilmeli, zira önceki anayasa referandumla kabul edildi. Eğer isterseniz, yeni anayasaya göre hem parlamento ve devlet başkanlığı seçimlerini hem de yerel seçimleri yapabiliriz.” dedi.





Lukaşenko seçimin yenilenmesi talebine “Beni öldürmediğiniz sürece, seçimler yenilenmeyecek” diye cevap vermişti.





GÖZALTINDAKİLER SERBEST





Öte yandan, Belarus Başsavcılığı, ülkede düzenlenen izinsiz protesto eylemlerinde gözaltına alınanların neredeyse tamamının serbest bırakıldığını duyurdu. Seçim gecesi başlayan ve 13 Ağustos’a kadar devam eden izinsiz protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, 6 bin 700’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.





‘SOKAKLARI TERK ETMEYİN’

Muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya sığındığı Litvanya’dan “Sorumluluğu almaya ve bu süreçte ulusal lider olmaya hazırım” diyerek destekçilerinden sokakları terk etmemelerini istedi.





AVRUPALI LİDERLER TOPLANIYOR





Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB liderlerinin Belarus’ta yaşanan gelişmeleri ele almak için yarın video konferans yoluyla görüşme gerçekleştireceğini söyledi. İngiltere ve Almanya da seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, “İngiltere sonuçları kabul etmiyor. Seçimleri adaletsiz kılan noktalara ve sonrasında gelen korkunç baskılara ilişkin acilen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından yürütülecek bağımsız bir soruşturmaya ihtiyacımız var” dedi. Almanya’da Başbakan Yardımcısı Olaf Scholaz da “Lukaşenko bir diktatör ve artık meşruiyeti yok.” açıklaması yaptı.