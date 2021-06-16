Lüks konut inşaatı yapan Neo Yapı iflas etti

Kadir Aydın ve Feridun Uzunyol'un sahibi olduğu Neo Yapı için 2018 yılında açılan konkordatonun tasdiki davası sonuçlandı. Yargı, İstanbul'da lüks villa projelerini hayata geçiren Neo Yapı’nın iflasına karar verdi.







Sözcü'nün aktardığına göre, İstanbul 1. Asliye Mahkemesi, hakkında konkordato talep edilen Neo Yapı’nın talebini reddetti.





3 Haziran 2021'de görülen dava duruşmasında şirket yararına verilen geçici mühletin, kesin mühletin ve tüm tedbirlerin kaldırılmasını hükmetti. Konkordato komiserlerinin görevlerine son verilirken; hakkında konkordato talep edilen NeoYapı Arazi Geliştirme İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim şirketinin iflasına karar verildi.





Mahkeme kararın, 'İstanbul Nöbetçi İflas Müdürlüğü’ne ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne gönderilmesine İflas kararının iflas müdürlüğü tarafından ilan edilmesi'ni talep etti.





Tapularını alamadılar





Bankalara ve piyasaya yüklü bir borcu bulunan şirketten milyonlarca lira ödeyerek gayrimenkul yatırım yapanlar 2018 yılından bu yana mağdur olduklarını açıklamışlardı. NeoYapı adına Bolluca ve Göktürk'te satışı yapılan toplam 450 kadar villa ve daire ile ilgili bir dizi sorun bulunuyor. Mülk sahiplerinden bir kısmı tapularını alamazken, satışı yapılan yüzlerce daire ise teslim edilmedi.





2000 yılında Kadir Aydın ve Feridun Uzunyol tarafından kurulan NeoYapı, 2 bin dönüm orman arazisi ve 600 dönümde 415 müstakil ev ve 8 mahalleden oluşan Neo Gölpark İstanbul projesini yapmış, daha sonra Neo Bolluca, Neo Bolluca 2 ve Neo Bolluca 3 Neo Bolluca 4 Neo Bolluca 5 gibi projeleri üstlenmişti.