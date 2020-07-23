Samanyolu Haber /Dünya / Macron: Türkiye cezalandırılmalı /23 Temmuz 2020 13:03

Macron: Türkiye cezalandırılmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Akdeniz'in doğusundaki provokasyonlara ve Yunanistan ve Kıbrıs'ın kıta sahanlığını ihlal eden ülkelere karşı Avrupa Birliği'nin yanıt vermemesinin ciddi bir hata olacağını savundu. Macron, "Türkiye'nin AB sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" dedi.

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Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ile yaptığı görüşme sonrası konuşan Macron, daha fazla yaptırım çağrısı yaptı.

Macron şunları söyledi:

"Birliğimize dahil iki ülke için kritik önemde olan Akdeniz'in bu bölgesinde, enerji ve güvenlik kilit konumda yer alıyor. Bölgede güç mücadelesi içinde olan Türkiye ve Rusya nüfuzunu giderek artırırken AB hâlâ çok az adım atıyor. Akdeniz'deki güvenliğimizi başka aktörlerin eline bırakmak ciddi bir hata olur. Bu Avrupa için bir seçenek değil, Fransa buna izin vermeyecek"

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