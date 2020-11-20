Macron'dan imamlara laiklik şartı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Fransa İslam Konseyi (CFCM) temsilcileriyle biraraya geldi. Elysee'deki buluşmaya, CFCM'e bağlı olan ve Fransa'daki farklı eğilimleri temsil eden, aralarında Türk Müslümanları'nın da temsil edildiği Diyanet'in yurt dışı örgütlenmesi DİTİB’le, Milli Görüş Teşkilatı'nın Avrupa örgütü CIMG'in de olduğu 7 federasyon temsilcisi katıldı.





Macron, Fransız Müslüman toplumunun temsilcilerinden 15 gün içinde dernekler için, kamuoyunda "laiklik şartı" olarak bilinen bir "Cumhuriyet Değerleri Şartı" hazırlamasını istedi. CFCM ve Macron, 15 gün sonra Elysee'de yeniden bir araya gelecek.





Le Figaro gazetesi, Macron'un bu talebini, "Bu bir ültimatoma benziyor" diye değerlendirdi. Gazete, 15 günlük sürenin tesadüf olmadığını, Macron'un, Laiklik Şartı'nı, 9 Aralık'ta Bakanlar Kurulu'na gelecek olan "İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele yasası"yla eş zamanlı tartışmaya açmak için bu tarihi verdiğini yazdı. Le Figaro, "İslam ve Cumhuriyet arasında bir konkordato imzalamak için Müslüman toplumun temsilcileri üzerindeki baskı kesin ama aynı baskı Emmanuel Macron'un da üzerinde" ifadesine yer verdi.





Ulusal İmam Konseyi





CFCM, ülkedeki 300 kadar yabancı imamın görevlerine son verilmesi ve Fransa'da görev yapacak imamların Fransa'da yetişmesi için bir "Ulusal İmam Konseyi" projesi üzerinde de çalışıyor. Macron, CFCM'den, doktor ve avukat eğitim şartnamelerini model alarak, "imamların eğitimi şartnamesi" hazırlamalarını istedi.





Hükümet, yeni kurulacak Ulusal İmam Konseyi’yle, hem imamların dil bilen, cumhuriyet değerlerine saygılı ve daha iyi yetişen görevliler olmasını istiyor, hem de "imam statüsünün" daha net bir şekilde tanımlanmasını hedefliyor.





Hükümet bu şartnameyle, imamların Fransa'da formasyon almalarını, bu formasyon sonunda bir meslek kartı sahibi olmalarını düzenliyor. Düzenlemeye göre, cumhuriyet karşıtı söylemde bulunan imamların, eğitim izinlerine son verilecek ve kartları ellerinden alınacak.





Milli Görüş derneği de hedefte





Hükümet, CFCM'den bu iki adımla, Fransa'da "politik İslam'ın" ilerlemesini engelleyecek mekanizmaları oluşturmasını ve dış müdahalenin engellenmesini hedefliyor. Bu yeni getirilen kurallara uymayanlarıysa "ayrılıkçı" olarak tanımlamaya ve kapatmaya hazırlanıyor.





İçişleri Bakanlığı Fransa'da, BarakaCity ve İslamafobi'ye Karşı Kolektif Derneği CCIF'in feshedilme işlemlerinin devam ettiğini ve ay sonuna kadar işlemin tamamlanacağını açıkladı. Bakanlık, Fransa Müslümanlar Derneği UOIF ve Milli Görüş derneğinin de izlendiğini belirtti.





Müslüman örgütleri destekliyor





Fransa'da yaşayan Müslüman toplum, henüz hazırlık aşamasında olan çalışmaları dikkatle izliyor. Paris Camisi Rektörü Şemseddin Hafız, "Cumhurbaşkanı politik İslam’la mücadele etmek istediğini açıkça dile getiriyor. Eğer seçim hesabı gibi bir takım art niyetli planları yoksa, ben bu çalışmalara destek vermeye hazırım" dedi.





Avrupa'daki Milli Görüş Teşkilatı'nın örgütlenmesi olan CIMG de yazılı bir açıklama yaparak, "Elysee Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Macron ve İçişleri Bakanı’yla görüşme onur ve mutluluğunu yaşadık. İki saati aşkın sürede, Ulusal İmamlar Konseyi projemizi sunduk. Bu gelişmeden dolayı büyük mutluluk duyduk. Bu projeyi yalnızca bir tek vizyonla, cumhuriyetçi vizyonla hazırladık. Fransız ve Müslüman olarak bizler, cumhuriyet değerlerine son derece bağlıyız. Hümanist ve açık bir İslam'ı savunuyoruz. Fransa'da, yabancı ülkelerden tümüyle bağımsız bir Müslüman toplumu istiyoruz. İmamlar Konseyi’yle politik İslam ve yabancı müdahalesinin reddidir. Cumhurbaşkanı Macron'a, Milli Görüş olarak, bütün tecrübe ve bilgimizi bu projeye katkı sunmak için kullanacağımızı söyledik" sözleriyle projeye destek verdi.