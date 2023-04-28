Maden faciası davasında büyük şüphe: Sanık avukatının eniştesi karar verecek

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında yaşanan grizu ve kömür tozu patlaması nedeniyle 43 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili dava 25 Nisan'da başladı. Davaya damga vuran isim ise, bin 80 yıl hapis cezasıyla yargılanan işletme müdürü Selçuk Ekmekci'nin avukatı Çağla Dursun oldu.







'BAŞINIZA GELENLERİ HAK ETMİŞSİNİZDİR'

Gazete Duvar'da yer alan habere göre davanın ikinci gününde, müvekkili Ekmekci'ye tepki gösteren madenci yakınlarına "Başınıza gelenleri hak etmişsinizdir" diyen Dursun, henüz mesleğinin başında bir avukat olmasına rağmen, üst düzey yargı mensupları ve aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da olduğu devlet erkanıyla çektirdiği fotoğraflarla gündeme geldi.













SON KARARI ENİŞTESİNİN DE İÇİNDE OLDUĞU DAİRE VERECEK



Avukat Dursun, 2017-2020 yılları arasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten, şimdi ise Yargıtay üyesi olan Yüksel Kocaman'ın baldızı. 'Şatafatlı' olduğu için eleştirilen nikahından sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirmesiyle, balayına helikopterle gitmesiyle gündeme gelen Kocaman, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nde üye olarak görev yapıyor.













SOMA DAVASINDA TARTIŞMALI KARARLAR

Amasra davasında çıkacak karar ise, halen aktif görevde olan bir Danıştay üyesi tarafından "Hakkında rüşvet/borsa iddiaları var" denilerek suçlanan Kocaman'ın görev yaptığı Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin önüne gidecek. Davanın görüldüğü Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nden çıkacak kararın istinaftan geçmesinin ardından dosyanın karara bağlanacağı Yargıtay 12. Ceza Dairesi, geçmişte Soma davasıyla ilgili birden fazla tartışmalı karara imza atmıştı.





Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Holding'e ait maden ocağında çıkan yangında 301 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada çıkan karar, Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu. 30 Eylül 2020'de çıkan bozma kararında, sanıkların 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan değil, 'olası kastla öldürme' suçundan cezalandırılması istenmişti. Bu da, sanıkların yapılacak yeniden yargılama sonunda binlerce yıl ceza almasının önünü açmıştı.





'OLASI KAST' DİYEN ÜYELER DEĞİŞTİRİLDİ

Yargıtay'ın 30 Eylül 2020'deki bozma kararından sonra duruşma günü beklenirken süreç ağır işledi. Bu sırada Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin üyeleri değişti. Oybirliğiyle "Olası kastla ceza verilmeli" diyen 5 üyeden 3'ü değiştirilerek, yerlerine eski Adalet Bakanı ve müsteşarı, HSK Birinci Daire üyesi Kenan İpek, eski Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Mustafa Yapıcı ve eski HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu getirildi. Üye değişikliğinden hemen sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ocak 2021'de 12. Ceza Dairesi'nin 30 Eylül 2020 tarihli kararına itiraz etti.





KARAR OY ÇOKLUĞUYLA DEĞİŞTİ

İtirazın ardından, 12. Ceza Dairesi'nin yeni üyeleri 10 gün içinde yaklaşık 6 bin sayfalık dosyayı inceledi ve itirazı haklı bularak sanıkların olası kastla öldürme suçundan değil, bilinçli taksirle öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmederek, önceki kararı bozdu. Bu karar, 3'e karşı 2 oyla alındı. Dairede kalan eski üyeler, olası kastla öldürme yönünde oy kullandı, yeni gelen üyeler ise bilinçli taksirle öldürme suçunun işlendiği yönünde görüş bildirdi.





12. Ceza Dairesi'nin 30 Eylül 2020'deki ilk kararından sonra duruşma günü vermek için 3 aydan fazla bir süre bekleyen Akhisar Ceza Mahkemesi, yeni karardan hemen sonra duruşma günü verdi.





2021 yılının nisan ayında yeniden başlayan yargılamanın sonucunda, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, madenin patronu Can Gürkan'a bilinçli taksirle öldürme suçundan 20 yıl, aynı suçlamayla Türkiye Kömür İşletmeleri Baş Kontrolörleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.