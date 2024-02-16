Samanyolu Haber /Gündem / Maden faciası soruşturmasında 6 kişiye tutuklama talebi /16 Şubat 2024 22:47

Maden faciası soruşturmasında 6 kişiye tutuklama talebi

Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı tutuklama talebi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılma talebi ile mahkemeye sevk edildi.

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Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki heyelanda toprak altında kalan 9 işçiye ulaşmak için başlatılan çalışmalar devam ederken soruşturma da yeni bir gelişme yaşandı.

Başlatılan soruşturma  altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J.R.G'nin yanı sıra A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İliç Adliyesi'ne götürüldü.

Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan zanlılardan aralarında J.R.G'nin de yer aldığı 6'sı tutuklanmaları, 2'si ise haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Bu kişilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.
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