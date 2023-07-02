Madımak Oteli'ne yürüyüş: Katledilenler 30. yılda da anıldı...

Otel önüne doğru yürüyüşe geçen kitle sık sık ‘Sivas’ı unutma, unutturma’, “Dün Maraş’ta bugün Sivas’ta”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, Sivas’ın ışığı sönmeyecek”, "Sivas’ı yakanlar, AKP’yi kuranlar", “Madımak Oteli müze olacak” sloganları attı.





MURAT GÜNDÜZ'ÜN OĞLU MEHMET GÜNDÜZ: HER GEÇEN GÜN KARANLIĞA GİDİYORUZ



Oğlu Murat Gündüz’ü katliamda kaybeden Mehmet Gündüz, “Biz buradan ölünceye kadar gitmeyeceğiz. Madımak, Utanç Müzesi olana kadar mücadelemiz devam edecek. Birlik, beraber olmak zorundayız. Her geçen gün karanlığa gidiyoruz. Bu karanlık bizi yutacak. Birlik beraberlik olmazsak bu bizi yutar” dedi.



Sivas Katliamının 30. yıl dönümünde, bugün Sivas’ta; Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şubesi’nin önünden, Madımak Oteli’nin bulunduğu Bilim ve Kültür Merkezi’ne kadar; “Şeriata karşı laiklik, zulme karşı adalet" sloganlı yürüyüş yapıldı. Yürüyüş boyunca “Sivas’ı unutma, unutturma” sloganları atıldı, üzerinde “Yolumuz uludur, ışığımız sönmez; sonsuzluğa yürüyen Pir Sultanlar ölmez” ifadelerinin yazılı olduğu dev pankart ile birlikte katledilen aydınların fotoğrafları taşındı.



Yürüyüş Madımak Oteli’nin bulunduğu Sivas İl Özel İdaresi’ne ait Bilim ve Kültür Merkezi önüne kırmızı karanfiller bırakıldı, katledilenler anıldı. Hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.





Katledilen aileler adına, Oğlu Murat Gündüz’ü katliamda kaybeden Mehmet Gündüz burada bir konuşma yaptı. Mehmet Gündüz, şunları söyledi:



“Dostlar… Cefakâr yoldaşlarım… 1993’te; bütün gençler ve demokrat insanlar, Pir Sultan yoldaşları buraya semah dönmeye gelmişlerdi. 30 yıldır bu acıyı bize yaşatanlar kahrolsun. Biz buradan, ölünceye kadar gitmeyeceğiz. Madımak, ‘Utanç Müzesi’ olana kadar mücadelemiz devam edecek. Hep beraberce bu mücadeleyi vermek zorundayız. Birlik, beraber olmak zorundayız. Örgütlenmek zorundayız, arkadaşlar. Her geçen gün karanlığa gidiyoruz. Bu karanlık bizi yutacak. Birlik, beraberlik olmazsak bu bizi yutar, arkadaşlar.”





CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL: BU MAHKEME, BU DÜZEN, DEVRAN DÖNDÜKTEN SONRAKİ ADALETE KALDI



CHP Milletvekilleri Sivas'ta Madımak Oteli'nin önünde anma etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanı Özgür Özel; "30 yıl önce Madımak'ta büyük bir insanlık suçu işlendi. Bütün Türkiye; Sivas'a adalet gelmesi, Madımak'ın hesabının sorulması için tek yürek oldu. Yıllar süren hukuk garabetleri sonunda bir insanlık suçu olmasına rağmen mahkeme başkanının zaman aşımı uygulamasıyla, bugün ülkeyi yöneten devrin başbakanının 'Zaman aşımı pek çok davaya uygulanıyor, buna niye uygulanmasın' demesiyle, sonuçlarından duyduğu memnuniyeti söylemesiyle artık bu mahkeme milletin vicdanına, bu düzen, devran döndükten sonraki gerçek adalete kaldı. Biz o güne kadar adaletin bayrağını taşımaya, burada olmaya devam edeceğiz. 3 gün sonra Başbağlar'daki insanlık suçu için orada olacağız. Acıları yarıştırmıyoruz, acılardan ders çıkarıyoruz. Bu ülkedeki tüm acıları, tüm insanlık suçlarını, tüm hak ihlallerini birlikte sahipleniyoruz" ifadelerini kullandı.



CHP Milletvekilleri açıklamanın ardından yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu.



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Sivas Katliamının 30. yıl dönümünde, Sivas’ta; Madımak Oteli’nin bulunduğu yere kadar “Şeriata karşı laiklik, zulme karşı adalet" sloganı ile yürüyüş yapıldı. Madımak Oteli’nin bulunduğu Bilim ve Kültür Merkezi önüne karanfiller bırakıldı, katledilenler anıldı.