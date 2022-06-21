Samanyolu Haber /Gündem / Mağdurlar 24 Haziran Cuma günü AİHM'ye yürüyor /21 Haziran 2022 17:52

Mağdurlar 24 Haziran Cuma günü AİHM'ye yürüyor

Peaceful Action Platformu, Türkiye'deki sessiz mağdurların sesi olmak için harekete geçti. Yaşanan onca adaletsizlik ve hukuksuzluğa rağmen sessiz kalan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, organize edilen çeşitli etkinliklerle görevleri hatırlatılacak.

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İşinden edilenler, hayatları çalınanlar, hapiste büyüyen bebekler, insanlık dışı işkencelere maruz bırakılanlar, sosyal ölüme mahkum edilenler ve sayıları milyonlara ulaşan mağdurlar... 

15 Temmuz sonrası yaşanan hukuksuzluklara gün geçmiyor ki Türkiye'de bir yenisi eklenmesin. 

Kanun tanımaz Erdoğan rejimi ve bürokratları, insanların hayatlarını karartmaya devam ediyor. Siyasallaştırılan adalet mekanizması aldığı talimatlarla mağdurların hak arayışlarına engel oluyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise Erdoğan rejiminin Hizmet Hareketi mensuplarına uyguladığı insanlık dışı muameleleri görmemezlikten geliyor. Verilemeyen kararlar tamir edilemez yaraların açılmasına sebep oluyor.

Peaceful Action Platformu, Türkiye'deki sessiz yığınların sesi olmak için harekete geçti. Platform, yüksek mahkemenin bulunduğu Fransa'nın Strasbourg şehrinde yürüyüş organize ediyor.

24 Haziran Cuma günü saat 10.30'da başlayacak etkinlikte mahkemeye görevleri hatırlatılacak. "En çok ihtiyaç duyulduğu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nerede?" sloganıyla yola çıkan Paceful Action Avrupa'da bulunan herkesi dayanışmaya çağırıyor.



Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgilere peacefulactions.org ve echrstopinjustice.org adlı sitelerden ulaşılabiliyor.

Tarih :  24.06.2022
Yer    : Strasbourg/ Fransa
Saat  : 10.30
Yayın : PeacefulActions YouTube
web   : echrstopinjustice.org
            peacefulactions.org
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