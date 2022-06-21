Mağdurlar 24 Haziran Cuma günü AİHM'ye yürüyor

İşinden edilenler, hayatları çalınanlar, hapiste büyüyen bebekler, insanlık dışı işkencelere maruz bırakılanlar, sosyal ölüme mahkum edilenler ve sayıları milyonlara ulaşan mağdurlar...







15 Temmuz sonrası yaşanan hukuksuzluklara gün geçmiyor ki Türkiye'de bir yenisi eklenmesin.





Kanun tanımaz Erdoğan rejimi ve bürokratları, insanların hayatlarını karartmaya devam ediyor. Siyasallaştırılan adalet mekanizması aldığı talimatlarla mağdurların hak arayışlarına engel oluyor.





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise Erdoğan rejiminin Hizmet Hareketi mensuplarına uyguladığı insanlık dışı muameleleri görmemezlikten geliyor. Verilemeyen kararlar tamir edilemez yaraların açılmasına sebep oluyor.





Peaceful Action Platformu, Türkiye'deki sessiz yığınların sesi olmak için harekete geçti. Platform, yüksek mahkemenin bulunduğu Fransa'nın Strasbourg şehrinde yürüyüş organize ediyor.





24 Haziran Cuma günü saat 10.30'da başlayacak etkinlikte mahkemeye görevleri hatırlatılacak. "En çok ihtiyaç duyulduğu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nerede?" sloganıyla yola çıkan Paceful Action Avrupa'da bulunan herkesi dayanışmaya çağırıyor.













Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgilere peacefulactions.org ve echrstopinjustice.org adlı sitelerden ulaşılabiliyor.





Tarih : 24.06.2022

Yer : Strasbourg/ Fransa

Saat : 10.30

Yayın : PeacefulActions YouTube

web : echrstopinjustice.org

peacefulactions.org