Samanyolu Haber /Gündem / Mahkemeden Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili yeni karar /10 Ocak 2022 20:38

Mahkemeden Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili yeni karar

Mimarlar Odası Ankara Şubesi yöneticileri tarafından mahkemeye taşınan Atatürk Orman Çiftliği'nin askeri alan olarak yapılaşmaya açılmasıyla ilgili kararın iptal yönünde çıktığı belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği'nin askeri alan olarak yapılaşmaya açılmasına ilişkin süreci yargıya taşıdı.

Ankara 4’üncü İdare Mahkemesi, Etimesgut’ta tarımsal üretim alanı olan Atatürk Orman Çiftliği 1’inci Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı sınırlarındaki alanın, askeri alan olarak yapılaşmaya açılmasına dair plan değişikliğini iptal etti.

“BAKANLIKLAR AOÇ ALANALRINDA YAPILAŞMA ISRANINDAN VAZGEÇSİN”

Daha önce iki kez yürütmeyi durdurma kararı verilen alana ilişkin plan değişikliğinin iptali kararını değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, halka emanet edilen Atatürk Orman Çiftliği alanlarının kamusal alan olduğunu ve halka kapalı olamayacağına dikkat çekti.

Candan, “Yargı, birinci derece doğal SİT alanı AOÇ’de yapılaşmada ısrar eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığına gereken cevabı bir kez daha vermiştir. İptal kararı haklılığımızın son tescilidir ve yargı telafisi imkansız zararlar yaşanmadan söz konusu dava konusuna ilişkin işlemleri iptal etmiştir. Bakanlıklar AOÇ alanlarında yapılaşma ısrarından vazgeçmelidir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak bilim ve teknikten aldığımız güçle, AOÇ alanlarını korumak için mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.
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