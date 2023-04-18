MAK Araştırma'dan son anket: İlk turda bitmezse...

MAK Araştırma, "Nisan 2023 Türkiye Gündemi Araştırması"nın sonuçlarını paylaştı. 10–16 nisan tarihleri arasında yapılan araştırma, 52 ilde 5 bin 750 kişi ile yapıldı.





Ankette katılımcılara, "Yarın genel seçim (Milletvekilliği seçimi) olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz" sorusu yöneltildi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranları şöyle oldu:





AKP: Yüzde 35.8





CHP: Yüzde 29.1





İYİ Parti: Yüzde 11.7





Yeşil Sol Parti: Yüzde 9.5





MHP: Yüzde 7.2





Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.4





TİP: Yüzde 1.4





Memleket Partisi: Yüzde 1.2





BBP: Yüzde 1.2





Zafer Partisi: Yüzde 0.8





Diğerleri: Yüzde 0.7













"14 Mayıs seçiminde oyunuzu hangi ittifaktan yana kullanacaksınız?" sorusuna "Cumhur İttifakı" diyenlerin oranı yüzde 44, Millet İttifakı diyenler ise yüzde 40 oldu. Diğer ittifakların oy oranı şu şekilde:





ATA İttifakı: Yüzde 1





Emek ve Özgürlük İttifakı: Yüzde 10.3





Sosyalist Güç Birliği: Yüzde 0.4





Hiçbir ittifakta yer almayan bir partiye oy vereceğim: Yüzde 0.3













"14 Mayıs 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?" sorusuna Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı yüzde 47.8, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan diyenlerin oranı ise 43.7 oldu. Muharrem İnce yüzde 3.4, Sinan Oğan yüzde 1.1 oy oranı aldı.

















Son olarak ankette katılımcılara, "Kendi tercihiniz kim olursa olsun, kendi görüşünüzden bağımsız size göre cumhurbaşkanlığı seçimini hangi turda hangi aday kazanır?" sorusu soruldu. Yanıtlar şu şekilde:





Sinan Oğan ikinci turda kazanır: Yüzde 1





Muharrem İnce ikinci turda kazanır: Yüzde 1





Recep Tayyip Erdoğan ikinci turda kazanır: Yüzde 16





Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazanır: Yüzde 30





Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanır: Yüzde 15





Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda kazanır: Yüzde 32







