Erdoğan reytinglerde çakıldı

14 Mayıs seçimleri yaklaşıyor. Ekonominin giderek bozulması ve gıda fiyatları başta olmak üzere alım gücündeki gözle görülür düşüşün ardından 14 Mayıs seçimleri, Erdoğan'ın 'gireceği en zorlu seçimlerden biri' olarak görünüyor. 21 yıldır iktidarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, çeşitli yayınlara katılarak seçmene 'yeni' vaatlerde bulunuyor. Daha önce kendisinin hayata geçirdiği birçok eylemi 'tersine çevirme' vaadinde de bulunan Erdoğan'a halkın ilgisinin giderek azaldığını söylemek mümkün. Bu durum, Erdoğan'ın çıktığı ortak canlı yayınların reyting sonuçlarında da kendini gösteriyor.







YAYINLAR BEKLENEN İLGİYİ GÖRMÜYOR

Gerçek Gündem'in haberine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı içerisinde 3 canlı yayına katıldı. Bunların ilki 1 Şubat'ta TRT ortak canlı yayınıydı. TRT-1, TRT Haber, TRT World, TRT Türk, TRT Avaz, TRT Kürdi, TRT Arabi, TRT Radyo-1 ve TRT Radyo Haber'in aynı anda yayınladığı program, reytinglerde beklenen ilgiyi göremedi. Ortak yayında yer alan kanalların hiçbiri Total'de, AB'de ve ABC'de ilk 10'a giremedi.









Erdoğan nisan ayında da 2 farklı ortak canlı yayına katıldı. 5 Nisan'da katıldığı 24 TV, 360 ve tv4 ortak canlı yayını da reytinglerde beklenen ilgiyi görmedi. Program, Total, AB ve ABC gruplarında ilk 10 arasına giremedi.











Erdoğan son olarak 12 Nisan'da CNN Türk-Kanal D ortak yayınına konuk oldu. Cumhurbaşkanı Özel Yayını ile sadece AB grubunda 5. sırada yer alan Kanal D, Total'de 13. sıradan, ABC'de ise 12. sıradan listeye girebildi.

















