Mal varlığını dondurma yetkisi de olacak

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından hazırlanan kanun teklifinde çok tartışmalı bir madde yer alıyor.





Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmesi hâlinde Cumhurbaşkanı, “tavsiye” üzerine Birleşmiş Milletler (BM) tarafından müeyyide listesine alınan kişi ve kuruluşların hesapları ile bu kişi ve kuruluşlarla dolaylı olarak ilişkisi bulunan ya da onun adına hareket eden hesapları dondurabilecek.





Aynı kanun teklifine göre İçişleri Bakanı da çeşitli gerekçelerle derneklerin faaliyetlerini durdurabilecek, kurulları görevden alabilecek.





AKP, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçları ile kitle imha silahlarının yayılmasına karşı mücadele” gerekçesiyle yeni bir kanun teklifi hazırladı.





YENİ KOMİSYON ÜYELERİNE HER TOPLANTI İÇİN ÜCRET





Teklifte mal varlığının dondurulması kararına dair “tavsiyede” bulunması için bir de Denetim ve İşbirliği Komisyonu kurulması öngörüldü. Komisyonda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi kuruluş temsilcileri yer alacak. Komisyondaki temsilcilere, her toplantı için “ücret” ödenecek.





Teklifte, internet ortamında izinsiz yardım kampanyası başlatanları sınırlayıcı hükümler de yer aldı. Buna göre, izinsiz yardım faaliyetinin tespiti halinde valilik ya da İçişleri Bakanlığı erişimin engellenmesini isteyebilecek. Başvuruyu devralan hâkim duruşma bile yapmadan içeriği engelleyebilecek.







YURT DIŞINA YARDIMLAR BİLDİRİLECEK





Yardım Toplama Kanunu’nda yapılan değişiklikle de yurt dışına yardımda bulunacak dernekler sınırlandırılacak. Bundan böyle bağışlar beyana tabi olacak.





Teklifle, Dernekler Kanunu’nda da değişiklik yapmak isteyen AKP, İçişleri Bakanı’na “dernek faaliyetini askıya alma” ve “kurulları görevden alma” yetkisi vermek istiyor.





Bir derneğin faaliyeti çerçevesinde terörizmin finansmanı suçu işlenirse ya da uyuşturucu suçundan kaynaklı olarak mal varlığı aklanırsa İçişleri Bakanı o kişileri ve görev yaptığı kurulları tedbir amaçlı görevden uzaklaştırabilecek.





Birgün'ün haberine göre bakan derneğin faaliyetten alıkonulmasını talep edebilecek.

