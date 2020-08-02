Malatya Valisi'nin açıkladığı yeni vaka sayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın tablosu çelişti

Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya’da ilk vakanın çıktığı 15 Mart tarihinden itibaren 1 Temmuz’a kadar düşük sayılarla seyreden salgının, bu tarihten itibaren sürekli yükselişe geçtiğini, son 4 gündür günlük 100’lü rakamları aştıklarını belirterek, “Toplamda pozitif vaka sayımız 2 binin üzerine çıktı. Şu anda aktif olarak takip edilen bin civarında hastamız var” diye konuştu.





‘NEREDEYSE HEPİMİZİN ÇEVRESİNDE HASTALIĞI GEÇİRMİŞ BİR TANIDIĞIMIZ VAR’





44 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydeden Baruş,”6 binin üzerinde vatandaşımız pozitif vakanın temaslısı olarak evlerinde izole edildiler. Hasta sayılarından da anlaşıldığı üzere artık neredeyse hepimizin çevresinde en az bir tane korona virüsü hastalığına yakalanmış veya geçirmiş bir tanıdığımız var. Neredeyse her sokakta en az bir pozitif vakamız oldu. Muhtemelen bundan sonraki günlerde de benzer durumlarla karşılaşacağız” dedi.





Ancak Vali Babuş’un açıkladığı sayılar, Sağlık Bakanlığı’nın bildirdiği vaka sayılarıyla uyuşmuyor.









Vaka sayısı ve bir önceki güne göre değişimi (29 Temmuz)







Vaka sayısı ve bir önceki güne göre değişimi (30 Temmuz)







Sağlık Bakanlığı’nın günlük olarak yayımladığı ‘Covid-19 Durum Raporu’na göre Malatya’nın da dahil olduğu ‘Ortadoğu Anadolu’ bölgesine ait son dört günün raporlarında Bakanlık bölgedeki 8 ilin tamamında kaydedilen en yüksek vaka sayısını 45 olarak bildirdi.