Samanyolu Haber /Spor / Dünyada bir ilk... /09 Eylül 2019 22:24

Dünyada bir ilk...

İngiltere'de Manchester City futbol takımı, Guardiola'nın göreve başladığı 2016 yazından bu yana 750 milyon euronun üstünde bonservis bedeli ödedi.

SHABER3.COM

İngiltere Premier Lig'de son iki yılın şampiyonu Manchester City, mevcut kadrosu için ödediği 1 milyar 14 milyon euroluk bonservisle tarihin en pahalı futbol takımı oldu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki 98 takımı kapsayan bir rapor hazırladı.

MİLYAR EURO BARAJINI GEÇEN İLK TAKIM

Buna göre, son iki yılın Premier Lig şampiyonu Manchester City, kadrosundaki oyuncuların bonservisleri için harcadığı 1 milyar 14 milyon euro ile futbol tarihinde "milyar euro barajını geçen ilk takım" unvanını aldı.

Bu yaz transfere 168 milyon euro harcayan Manchester City, teknik direktörü Pep Guardiola'nın göreve başladığı 2016 yazından bu yana 750 milyon euronun üstünde bonservis bedeli ödedi.

222 milyon euro ile tarihin en yüksek bonservis bedeline sahip futbolcusu Neymar'ı kadrosunda barındıran Paris Saint-Germain, 913 milyon euro ile 2'nci sırada yer aldı.

REAL MADRİD 3'ÜNCÜ SIRADA

307,5 milyon euro ile yaz transfer döneminin en fazla para harcayan kulübü Real Madrid de 902 milyon euroluk toplam harcamasıyla bu iki ekibi takip etti.

Bundesliga takımlarından Paderborn ise 4 milyon euro ile Avrupa'nın beş büyük liginde kadrosunu en ucuza kuran kulüp oldu.

Kadroları için ortalama 345 milyon euro harcayan Premier Lig ekiplerini, La Liga ve Serie A (167), Bundesliga (124) ve Ligue 1 (118) takımları takip etti.

Avrupa'nın beş büyük liginde, kadrosundaki oyuncular için en fazla bonservis ödeyen 10 futbol takımı şöyle:

1-Manchester City (İngiltere): 1 milyar 14 milyon euro

2-Paris Saint-Germain (Fransa): 913 milyon euro

3-Real Madrid (İspanya): 902 milyon euro

4-Manchester United (İngiltere): 751 milyon euro

5-Juventus (İtalya): 719 milyon euro

6-Barcelona (İspanya): 697 milyon euro

7-Liverpool (İngiltere): 639 milyon euro

8-Chelsea (İngiltere): 561 milyon euro

9-Atletico Madrid (İspanya): 550 milyon euro

10- Arsenal (İngiltere): 498 milyon euro
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