Samanyolu Haber /Gündem / Manisa'dan sonra Ankara'da da art arda depremler /23 Ocak 2020 09:49

Manisa'dan sonra Ankara'da da art arda depremler

Ankara'nın Akyurt ilçesinde biri 4,5 büyüklüğünde olmak üzere art arda dört deprem meydana geldi

SHABER3.COM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akyurt ilçesinde 06.54'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Saat 06.42'de de merkez üssü yine Akyurt olan 3.8 büyüklüğünde, 7 kilometre derinliğinde deprem meydana gelmişti.

Bu iki depremin ardından saat 07:08’de ise Ankara 3.2’lik depremle sarsıldı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin, depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını bildirdi. Şahin, detaylı incelemeler için ekiplerin sahada çalışmalarına başladığını kaydetti.

BİR DEPREM DAHA

Ankara'nın Akyurt ilçesinde sabah saat 9.12'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
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