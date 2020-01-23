Manisa'dan sonra Ankara'da da art arda depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akyurt ilçesinde 06.54'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.





Deprem yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.





Saat 06.42'de de merkez üssü yine Akyurt olan 3.8 büyüklüğünde, 7 kilometre derinliğinde deprem meydana gelmişti.





Bu iki depremin ardından saat 07:08’de ise Ankara 3.2’lik depremle sarsıldı.





VALİ'DEN AÇIKLAMA





Ankara Valisi Vasip Şahin, depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını bildirdi. Şahin, detaylı incelemeler için ekiplerin sahada çalışmalarına başladığını kaydetti.



