Mariupol'deki fabrikada sıkışan Ukrayna askerleri Rusya'ya teslim oldu

Rusya ayrıca fabrikadaki yaklaşık bin askerin teslim olduğunu duyurdu. Fakat Ukrayna giderek gücünü yitiren direnişin son bulmasını teslim olma olarak tanımlamaktan kaçındı. Dev tesis içerisindeki sığınak ve tünellerde 2 bine kadar çıktığı düşünülen savaşçıdan kaçının kaldığı ve üst düzey subayların durumu belirsizliğini koruyor.



Her iki taraf da sembol haline gelen cepheden kahramanlık hikayesi çıkarmaya çalışıyor.



Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov durumu açıklayan tek bir anlatı olduğunu onunda Azovstal'da sıkışan askerlerin silahlarını bırakıp teslim olması olduğunu açıkladı.



Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Ior Konaşenkov da pazartesiden bu yana 959 Ukraynalı askerin fabrikayı terk ettiğini söyledi. Bakanlığın yayınladığı görüntülerde de yaralıları sedyelerle taşıyan askerlerin üstlerinin aranmasına izin verdiği görülüyor. Silahsız olduğu anlaşılsa da askerlerin elleri havada görünmüyor.



Rusya'nın en ağır saldırıyı gereçekleştirdiği Mariupol şehrinde kontrol altına alamadığı tek nokta olarak Azovstal fabrikası kalmıştı. Buradaki direnişi kırarak Moskova diğer cephelerdeki başarısızlığı biraz olsun telafi edebilecek.



Azovstal'da silahları bırakan askerlerden bir kısmının Rusya destekli ayrılıkçı bölgede yer alan bir hapishaneye götürüldüğü bilinyor. AP üzerinde Z harfi bulunun askeri araçların eşlik ettiği bir otobüs konvoyu içerisinde onlarca Ukraynalı askerin görüntülerini çekmişti.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky askerlerin geri alınması için en etkin uluslararası arabulucuların devreye sokulduğunu söyledi. Fakat Rus Federal Savcılığı "ulusalcıları" tespit edebilmek için askerlerinsorguya almayı planladığını açıkladı. Ayrıca başsavcı Anayasa Mahkemesi'nden Ukraynalı Azov Taburu'nu terörist organizasyon olarak tanıması istedi.



Rusya parlamentosunun da olası bir esir değişimini engellemek için bir tasarı hazırlığında olduğu bildirildi.