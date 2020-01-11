Samanyolu Haber /Gündem / Marketlerde şaşırtan görüntü /11 Ocak 2020 20:49

Marketlerde şaşırtan görüntü

Türkiye'de marketler, güvenlik tedbirlerine bir yenisini ilave etti. Evvelce pahalı kozmetik, elektronik aletler, cinsel sıhhat gibi ürünlere takılan güvenlik alarmları kuruyemiş paketlerine gelmişti. Şimdi ise çikolata paketlerine kadar indi.

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Türkiye'de bir takım marketlerde görülen uygulama yurtdışında da bir çok discount markette de yapılıyor. Konuyla alakalı bilgi aldığımız market çalışanları, 'hırsızlık' oranlarının son zamanda hayli arttığını kayderek, en çok içinde fındık ve ya fıstık bulunan kare çikolataların çalındığını belirtti. 

Çalışanlar, marketlerde içinde ürünün ödemeden açıp yenmesi vaziyetlerinin da sık yaşandığını kaydetti. Marketler, her bölgeye özel bir takım tedbirler alınırken, bir takım tedbirlerin de caydırıcı tesiri olduğunu belirtti. Sektör temsilcileri, perakende içinde kaybın en fazla yaşandığı marketlerin kayıp oranlarının yüzde 2'lerde olduğuna dikkat çekerken, kayıpların 3'te 1'inin ise müşteri başka bir deyişle hırsızlık kaynaklı olduğunu belirtti.

 Bunun bazı vakit kardan fazla bir orana tekabül ettiğini belirten sektör, çareyi güvenlik tedbirlerini artırmakta bulmuş. Evrensel ölçekte hipermarket ve süpermarketlerde yaşanan kayıp, 25 milyar doların üzerinde olurken, küçük ürün hırsızlığı gittikçe artıyor. Marketlerde çareyi alarmlı ürün sayısını artırmakta buluyor. 

Duayen marketçi Altunbilekler İdare Heyeti Başkanı Mustafa Altunbilek,en çok bebek maması, çikolata, diş macunu ve erkek jilet ürünlerinin çalındığı belirterek, normalde ürünlere görünmeyen alarmlar da takıldığını bunların maaliyeti artırmadığını dile getirdi. Hırsızlık olaylarının son zamanda çok arttığını da kaydeden Altunbilek, "Münferit hırsızlıklar değil. Çoğunlukla ağ yapıyor. Bebek arabasıyla geliyor. Çocuğun battaniyesinin altına dolduruyor, iki parça birşey alıyor kasadan geçip gidiyor" diye konuştu.

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