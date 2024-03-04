Samanyolu Haber /Gündem / Marmara’da deprem korkuttu: İstanbul ve çevre illerde de hissedildi /04 Mart 2024 22:23

Marmara’da deprem korkuttu: İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de yerin 10.44 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul dahil birçok ilde hissedilen depremle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olumsuz bir durumun olmadığını aktardı.

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Çanakkale'de deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre, Yenice ilçesinde saat 21.38'de yerin 10.44 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi de depremin Yenice'de, 4.9 büyüklüğünde ve yerin 14.2 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu. Deprem, İstanbul ve birçok şehirde hissedildi.

YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili sosyal medya X hesabından bir açıklama yaptı. Olumsuz bir durumun olmadığını belirten Yerlikaya, "Çanakkale Yenice’de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.  Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.


ÇANAKKALE VALİSİ: OLUMSUZ BİR DURUM TESPİT EDİLMEMİŞTİR

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, depremle ilgili yaptığı açıklamada, AFAD başta olmak üzere ekiplerin taramalarının sürdüğünü söyledi. Aktaş, "Yapılan taramalara göre şu an için ilimizde herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum" dedi.

İSTANBUL VALİSİ GÜL: OLUMSUZLUK YOK

İstanbul Valisi Davut Gül, depremle ilgili "AFAD verilerine göre, Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, İstanbul’dan da hissedilmiş olup şimdiye kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" açıklamasını yaptı.


İMAMOĞLU: OLUMSUZ DURUM BİLGİSİ MEVCUT DEĞİL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya X hesabından depremle ilgili paylaşım yaptı. İmamoğlu, "İstanbul’da da hissedilen Çanakkale merkezli 4.9 şiddetindeki depremden etkilenen tüm bölgelere geçmiş olsun. Şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum bilgisi mevcut değil, takipteyiz" dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan depremle ilgili yapılan açıklamada "Çanakkale ilimizin Yenice ilçesinde saat 21.38’de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.
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