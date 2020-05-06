Maskeyi dağıtamadılar, şimdi yeniden satacaklar: Kimler kazanacak?

AKP’nin salgın günlerindeki maske performansı dikkat çekmeye devam ediyor. Bizzat AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen talimatla maske satışı Nisan ayı başında yasaklanmış, aynı günlerde her yurttaşa haftalık 5 maske ulaştırılacağı öne sürülmüştü.





Bu maskelerin nasıl ulaştırılacağı, hangi kanalın devreye sokulacağı aradan geçen bir aya rağmen hâlâ netlik kazanmazken, internet üzerinden taleplerini ileten yurttaşların bir bölümü doğrudan evlerine gelen, bir bölümü de telefonlarına gelen mesajlarla eczaneler üzerinden maskeye ulaşabildi.





Ancak bu sayı ülke nüfusu düşünüldüğünde oldukça sınırlı kalırken, maskeye ulaşan yurttaşların da önemli bir bölümü tek seferlik erişim “şansına” sahip oldu.





Milyonlarca kişi marketlere, işe ve toplu bulunulan alanlara giderken maske takmak zorundayken, maskenin ulaştırılamaması salgın günlerinde halkın sağlığını da tehlikeye attı. Maske dağıtımını geçen bir ayda planlayamayan AKP şimdi de karar değiştirerek maske satışının yeniden başlayacağını duyurdu.





Kaç para olacak?

Maske satışının başlayacağını bizzat açıklayan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, maske satış fiyatlarına bir üst sınır koyacaklarını söylerken, bu açıklama salgının ilk günlerinde yaşananları akıllara getirdi.





Birçok fırsatçı patron halk sağlığı sorununu paraya çevirmeye çalışırken, salgın öncesi tanesi 40 kuruştan satılan maskelerin fiyatı 10 lirayı geçmişti.





AKP’nin koyacağı fiyatın yine patronları sevindirecek bir miktar olacağı belirtiliyor.





Firmalara ihracat izni

Salgının başladığı dönemde maske ihracatını durdurduğunu açıklayan AKP’nin yurt dışına gönderdiği maskeler için “hibe” yapan firmalara ihracat izni verdiği ortaya çıkmıştı.





Bu firmaların halka ulaştırdığı maskelerin kalitesiz ürünlerden imal edildiği, Cumhurbaşkanlığı üzerinden yurt dışına gönderilecek maskeler ve ihraç edecekleri maskeler için ise kaliteli malzemeler kullandığı iddiaları gündeme geldi.





Maskeleri kimler üretiyor?

Salgın günlerinde yeni kâr kapısı olarak maskeyi gören patronlar maske üretimine başlarken, salgın öncesi 80 firmanın yaptığı üretimi salgınla birlikte 380’e yakın firma yapmaya başladı.





Salgın günlerinde maske ve koruyucu kıyafet üretimini Lc Waikiki, İpekyol ve Vakko gibi firmalar da yapmaya başladı.