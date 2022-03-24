MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Enflasyonla ilgili kaygılarımız var

TCMB’nin bu yılın ilk Yatırımcı Toplantısı, videokonferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Şahap Kavcıoğlu, finansal istikrar için atılacak adımların kararlılıkla sürdürüleceğini anlattı. Kavcıoğlu, “Baz etkisinin kalkmasıyla dezenflasyonist süreç başlayacak. Finansal istikrar için atılacak adımları kararlılıkla sürdüreceğiz. Merkez Bankası kararlılıkla rezervlerini güçlendirmeye devam edecek.” dedi.







Kavcıoğlu’nun toplantıda yatırımcılara verdiği mesajlar özetle şöyle:







Yönetilen/Yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı. Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor.

KDV indirimi ve kademeli tarifenin enerji fiyatlarını dengeleyeceğini düşünüyoruz. Enerji kalemi dışında üretici fiyatı tüketici fiyatına yansıdı. Yüksek frekanslı veriler ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösteriyor.

Son dönemde ÜFE-TÜFE makası ham verilerin ima ettiğinden daha düşük. Cari denge beklentilerindeki sapma enerji fiyatından kaynaklı. Liralaşma stratejisi fiyat istikrarında ana unsur. Yakın dönemde turizm gelirlerinde riskler ortaya çıktı, telafi edilir düzeyde.

KDV indiriminin etkisi Mart ayında da devam edecek. Uzun vadeli yatırım kredilerini önemserken bireysel kredilerin yavaşlamasının enflasyondaki düşüşü destekleyeceğini düşünüyoruz. 2022’de turizm gelirlerinin salgın öncesi seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz.

Bölgesel çatışmadan dolayı Rusya’ya ihracat yarıya yakın düştü, Ukrayna sıfırlandı. Petrol fiyatları yüksek oynaklık göstermekte, TÜFE üzerinde başta elektrik olmak üzere enerji maliyetlerindeki artışların ikincil etkileri izleniyor.

KKM ve Yuvam ile döviz kurundaki sağlıksız fiyat oluşumunun önüne geçildi. Enflasyon geçici unsurlar devreden kalkınca bizim politikamız ile birlikte belirlediğimiz patikaya evrilecek. Enflasyonla ilgili kaygılarımız var, son dönemdeki yüksek enerji fiyatları olumsuz yansıyor.