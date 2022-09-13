Bakandan öğretmenlere tepki çeken sözler : ‘Mühendisler de atanamıyor ama ağlamıyor’

2020'de KPSS sınavına giren öğretmen adayları, 2021 yılında kendilerinin aldığı puanlardan daha düşük puanlara öğretmen alımı yapıldığını belirterek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hakkında ‘#MahmutÖzerİstifa’ etiketiyle bir kampanya başlattı.





ERDOĞAN VE BAKAN ÖZER GÖRÜŞTÜ

Twitter'da birçok öğretmen, aldıkları puanı ve 2021'de alınan taban puanları karşılaştıran paylaşımlar yaptı. Örneğin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Serap Güneş, 2020 KPSS'den 78,33 puan aldığını, 2021 KPSS'sinde aynı alana 77 puanla atama yapıldığını paylaştı.





Öğretmenler, bugün eğitim ve öğretim yılının açılışı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Mahmut Özer'in katıldığı Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'ne gitti. Öğretmenler burada hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Bakan Özer ile görüştü.









DÜŞÜK PUANLAR ATANDIYSA İSTİFA EDERİM

Görüşmede yer alan, ismini paylaşmak istemeyen başka bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni görüşmeyi Sözcü gazetesine anlattı. 2020 KPSS'sinde 78 puan alan, 2021'de 77 puanlı öğretmenlerin atandığını söyleyen öğretmen, “Görüşme planlı bir şey değildi. Cumhurbaşkanı konuşmasından sonra Bakan beyle giderken demirlerin oradan seslendik. Önce anlamadılar. Bırakmadık seslenmeye devam ettik, ‘2020 KPSS mağduruyuz’ diye. Cumhurbaşkanı da Bakan da sonra duydu ve dinlediler." şeklinde konuştu.





Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni açıklamalarının devamında, "Bakan Mahmut Özer, bize aynen ‘Sizden düşük puanlılar atandıysa istifa ederim' dedi. Cumhurbaşkanımız da ‘Böyle bi durum varsa ben zaten kendim görevden alırım' dedi.” şeklinde ifadelerde kullandı.





"MÜHENDİSLER'DE ATANAMIYOR AMA SİZİN GİBİ AĞLAMIYOR"

2020 ve 2021 KPSS sonuçlarına dair hazırladıkları tabloyu gösterdiklerini belirten Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, “Ama Bakan Özer, ‘2 yılın puanlarını böyle karşılaştıramazsınız’ görüşünü savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ‘Cumhurbaşkanımız siz Ankara'ya döneceksiniz ben dinlerim’ dedi. Bunun sonrasında Bakan Mahmut Özer ile içeride görüşmeye devam ettik." açıklamasında bulundu.