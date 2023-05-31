Meclis'e giremeyen Destici, Erdoğan'ın yardımcılığına göz kırptı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından geleneksel hale gelen Anadolu Sohbetleri Buluşması’ndan gündeme dair açıklamalarda bulundu.







Kulislerde ‘Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’ için adı geçen Destici, ne seçim öncesi ne de seçim sonrası cumhurbaşkanı yardımcılığı ya da bakanlık konularını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşmadıklarını söyledi.





Gerçek Gündem'in haberine göre kabineyi kurmanın, hükümeti oluşturmanın Cumhurbaşkanı’nın takdirinde olduğunu söyleyen Destici, “Böyle bir teklif gelirse parti kurullarımızda değerlendiririz. Devletimize, ülkemize hizmet etmek için siyaset yapıyoruz. Elbette hizmet etme noktasında imkan yakaladığımızda hizmetten kaçmayız. Ama dediğim gibi bununla ilgili görüşmemiz, konuşmamız olmamıştır.” diye konuştu.







‘KEŞKE 4 PARTİ BİR ARAYA GELSEYDİ…’

Seçime ortak listeden girmeme yönünde “keşke”si olup olmadığına yönelik soruya Destici, şu yanıtı verdi:





“Biz beklediğimiz sonucu alamadık. En son kendi adımızla, amblemimizle girdiğimiz seçime, 2015’e göre aldığımız oyu oransal olarak ikiye katladık, sayı olarak iki katının da üzerinde oy aldık. Ama bu bizim beklentilerimizin altında kaldı. Bu bir başarı değil. Biz minimum yüzde 3’ün üzerinde oy almayı bekliyorduk, belirli sayıda milletvekiliyle temsil edilmeyi umuyorduk. Sahada öyleydi ama bu sandığa yansımadı. Bizim pişmanlığımız yok. Sadece keşke 4 parti bir araya gelseydi de birlikte olsaydık bugün çok daha rahat 360’ün üzerinde olurduk, bunu görmüş olduk. Bizim tek başımıza verebileceğimiz karar değildi, diğer partilerin kararlarına da saygı duyuyoruz.”