Samanyolu Haber /Gündem / Meclis'e giremeyen Destici, Erdoğan'ın yardımcılığına göz kırptı /31 Mayıs 2023 17:15

Meclis'e giremeyen Destici, Erdoğan'ın yardımcılığına göz kırptı

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için adı geçen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Teklif gelirse değerlendiririz" dedi.

SHABER3.COM

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından geleneksel hale gelen Anadolu Sohbetleri Buluşması’ndan gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kulislerde ‘Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’ için adı geçen Destici, ne seçim öncesi ne de seçim sonrası cumhurbaşkanı yardımcılığı ya da bakanlık konularını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşmadıklarını söyledi.

Gerçek Gündem'in haberine göre kabineyi kurmanın, hükümeti oluşturmanın Cumhurbaşkanı’nın takdirinde olduğunu söyleyen Destici, “Böyle bir teklif gelirse parti kurullarımızda değerlendiririz. Devletimize, ülkemize hizmet etmek için siyaset yapıyoruz. Elbette hizmet etme noktasında imkan yakaladığımızda hizmetten kaçmayız. Ama dediğim gibi bununla ilgili görüşmemiz, konuşmamız olmamıştır.” diye konuştu.

‘KEŞKE 4 PARTİ BİR ARAYA GELSEYDİ…’
Seçime ortak listeden girmeme yönünde “keşke”si olup olmadığına yönelik soruya Destici, şu yanıtı verdi:

“Biz beklediğimiz sonucu alamadık. En son kendi adımızla, amblemimizle girdiğimiz seçime, 2015’e göre aldığımız oyu oransal olarak ikiye katladık, sayı olarak iki katının da üzerinde oy aldık. Ama bu bizim beklentilerimizin altında kaldı. Bu bir başarı değil. Biz minimum yüzde 3’ün üzerinde oy almayı bekliyorduk, belirli sayıda milletvekiliyle temsil edilmeyi umuyorduk. Sahada öyleydi ama bu sandığa yansımadı. Bizim pişmanlığımız yok. Sadece keşke 4 parti bir araya gelseydi de birlikte olsaydık bugün çok daha rahat 360’ün üzerinde olurduk, bunu görmüş olduk. Bizim tek başımıza verebileceğimiz karar değildi, diğer partilerin kararlarına da saygı duyuyoruz.” 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meclis'e giremeyen Destici, Erdoğan'ın yardımcılığına... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:14:26