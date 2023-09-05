Samanyolu Haber /Gündem / Meclis'te artık HDP'li vekil kalmadı /05 Eylül 2023 18:19

Meclis'te artık HDP'li vekil kalmadı

Eski HDP eş genel başkanları ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, partilerinden istifa ederek Yeşil Sol Parti'ye katıldı.

SHABER3.COM

HDP Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar partilerinden istifa etti. Sancar ve Buldan'ın Yeşil Sol Parti'ye geçmesiyle Meclis'te HDP'li milletvekili kalmazken, Yeşil Sol Parti'nin milletvekili sayısı 57'ye çıktı.

Milletvekilliğine Yeşil Sol Parti listelerinden seçilen Buldan ve Sancar, seçimin ardından partilerinden istifa ederek HDP'ye geçmiş ve eş genel başkanlık görevine getirilmişlerdi.

Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde, görevlerini Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak'a devretmişlerdi.

Olağanüstü kongrede Anayasa Mahkemesi’nde davanın yarattığı risk nedeniyle siyasi çalışmalarına Yeşil Sol Parti çatısı altında sürdürecek olan HDP, çalışmalarını askıya alma kararı almıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meclis'te artık HDP'li vekil kalmadı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaþ uçaðý yanlýþlýkla Rus kentini bombaladý

Rus savaþ uçaðý yanlýþlýkla Rus kentini bombaladý

Starship'i taþýyan yeni dev roket, ilk test uçuþunda patladý

Starship'i taþýyan yeni dev roket, ilk test uçuþunda patladý

AKP plakalý çakarlý lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: Terörist

AKP plakalý çakarlý lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: Terörist

Enes Kanter Freedomdan Kanada hükümetine teþekkür

Enes Kanter Freedomdan Kanada hükümetine teþekkür

ABD'de yürekleri aðýza getiren olay

ABD'de yürekleri aðýza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabý çok konuþulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabý çok konuþulacak

Kýlýçdaroðlundan yeni video: Kürtler

Kýlýçdaroðlundan yeni video: Kürtler

Erdoðan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltýna almýþlar

Erdoðan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltýna almýþlar

Ýstiðna Ruhu ve Özlenen Günler

Ýstiðna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:51:08