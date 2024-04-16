Samanyolu Haber /Gündem / Meclis'te İsrail gerilimi: Çocuklar ölürken bunlar 2.3 milyarlık mal satmışlar /16 Nisan 2024 20:56

Meclis'te İsrail gerilimi: Çocuklar ölürken bunlar 2.3 milyarlık mal satmışlar

Türkiye’nin İsrail’le olan ticari ilişkileri TBMM’de tartışma yarattı. CHP’nin bu konudaki Meclis Araştırma önergesi ele alınırken konuşan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba “Çocuklar ölürken bunlar 2.3 milyarlık mal satmışlar. Kurtla yediniz, kuzuyla ağladınız. Samimiyetsizler, ikiyüzlüler, sahtekarlar. İsrail katildir, suç ortağı Amerika’dır, destekçisi AKP’dir” dedi.

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Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Türkiye’nin İsrail’le olan ticari ilişkileri Meclis'te tansiyonu yükseltti. CHP’nin bu konudaki Meclis Araştırma önergesi ele alınırken konuşan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba “Çocuklar ölürken bunlar 2.3 milyarlık mal satmışlar. Kurtla yediniz, kuzuyla ağladınız. Samimiyetsizler, ikiyüzlüler, sahtekarlar. İsrail katildir, suç ortağı Amerika’dır, destekçisi AKP’dir” dedi ve şunları söyledi:

"ANLATACAK CÜMLE YOK"

*Gazze bombalanırken İsrail’le ticaretteki ikiyüzlülüğü anlatacak cümle bulamıyorum. İsrail ile ticaret hep inkar edildi. Hasan Bitmez arkadaşımız bu kürsüde hayatını kaybetti. Ona rağmen inkara devam ettiniz, İsrail ile ‘al-veriniz’ bitmedi. Sonunda 9 Nisan’da İsrail ile ticaret yaptığınızı itiraf ettiniz.

"NAMAZ KLARKEN BENZİN SATTINIZ"

*1 Ocak sabahında İstanbul’da sabah namazından sonra İsrail’i protesto eden miting düzenlediniz, namaz kılarken İsrail uçaklarına benzin sattınız.

*İkiyüzlülüğü, rezilliği düşünebiliyor musunuz? Bir tarafta namaz kılıyorlar Gazzeli çocuklar için diğer taraftan İsrail’in jetlerine yakıt gönderiyorlar.

YATACAK YERİNİZ YOK

*Yazıklar olsun bu ikiyüzlülüğe.  ‘Kudüs kırmızı çizgimiz’ diyordunuz, tel örgü gönderiyorsunuz. Bir tarafta Gazzeli çocuklar bir tarafta yeşil dolarlar. Sizin tercihiniz yeşil dolarlar. Yatacak yeriniz yok. Ticareti kim yapıyor? Ne kadar akrabaları varsa, yapıyor. Hepsi AKP’li.

*Birisi CHP’li olsa ne yapardınız, biliyor musunuz? Yeri göğü inletirdiniz. Hepsi sizin siyasi akrabanız. Kimi Cumhurbaşkanı yakını, kimi Milletvekili yakını. Ticaret Bakanlığı önce inkar etti, sonra ‘bazı ürünleri kısıtlıyoruz’ dedi.  Mescidi Aksa’daki kapının tel örgüsünü sen gönderdin, herşeyiniz yalan, sahtekarlık, iyi yüzlüsünüz.

"KOLAYI YASAKLADILAR"

*Gazze’de çocuklar ölürken bunlar sahte gözyaşı döküyor, diğer taraftan İsrail’e malzeme satıyorlar. Ama hakkınızı yemeyelim Meclis’te Cola’yı yasakladılar. Nescafeyi yasakladılar.

*İsrail’in dizleri titredi, bu tedbir karşısında. Allah size akıl versin. Çocuklar ölürken bunlar 2.3 milyarlık mal satmışlar. Kurtla yediniz, kuzuyla ağladınız. Samimiyetsizler. Sizde yürek varsa, kolayı yasaklayacağına Kürecik İsrail Kalkanını geri kapatın. Hala gemiler gitmeye devam ediyor. Durdurun gemileri.

ECEVİT VE ERBAKAN

CHP, 1970’lerde Ecevit nerede duruyorsa orada duruyor, Arafat’ın yanındayız. Deniz Gezmiş nerede duruyorsa, Filistin’in arkasındayız. Erbakan nerede duruyorsa, orada duruyor, 15 sene önce Peres’e one minute diyordunuz şimdi,

*İsrail’le ticarete durun diyenlere one minute diyorsunuz. Utanmazsınız. Ramazan’da yalan söyleyenler sahtekardır. 1 Ocak’ta namaz kılarken, İsrail’e satış yapanlar sahtekardır. Ne satmışsınız: Demir, çelik, uçak yakıtı…

AKP SAVUNMASI

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise Ağbaba’nın sözlerini çok ağır olduğunu ve aynen iade ettiklerini belirterek, şu savunmayı yaptı:

“Bizim Gazze meselemiz çok eski, AKP’den de eski. Bütün arkadaşlarımızın hayatı Filistin’le ilgili sahici gözyaşlarından oluşan bir hareketle bugüne geldik. Asla silah gönderilmiyor. Bu Meclis’te Filistin taraftarı olmayan var mı? (Muhalefet AKP sıralarını gösterdi) Siz İsrail, ABD’ye kızmak yerine AKP’ye kızıyorsunuz. Asla uçak yakıtı gönderilmiyor. Özel uçaklara buraya gelmiş, kalkıp geri gitmesi lazım. Alınan yakıtla ancak yarım saat gidebilirsiniz.”
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