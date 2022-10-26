Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Ali Çelebi TSK'dan tazminat ödemeden nasıl ayrıldı? /26 Ekim 2022 13:40

Mehmet Ali Çelebi TSK'dan tazminat ödemeden nasıl ayrıldı?

Ergenekon davası sırasında geleceğin Genelkurmay Başkanı olarak gösterilen Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin çürük raporu alarak TSK'dan ayrıdığı ortaya çıktı

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Karakuvvetleri Komutanlığı'nda helikopter pilotu olarak görev yaptığı sırada Ergenekon davasından  tutuklanan Mehmet Ali Çelebi davalar ortadan kaldırılınca TSK'daki görevine devam etmemiş siyasete atılmıştı. 

Önce CHP'den Milletvekili seçilen  Mehmet Ali Çelebi daha sonra Memleket Partisi'ne katılmış daha sonra da Erdoğan tarafından AKP saflarına katılmıştı.
Çelebi'nin 15 yıllık mecburi hizmetini tamamlamadan ve TSK'dan tazminat ödemeden ayrılmasının perde arkası da ortaya çıktı. 
Gazeteci  Adem Yavuz Arslan You Tube kanalında Çelebi'nin TSK'dan ayrılış sürecini anlattı. 

Ergenekon davası sırasında geleceğin Genelkurmay Başkanı olarak gösterilen Çelebi'nin siyasete gire bilmek için çürük raporu almış. Psikolojik olarak TSK'da görev yapamaz raporu alan Teğmen Çelebi'nin siyasete giriş süreci de sıkıntılı olmuş 
Çürük raporunun onaylanma sürecinya yaşananları da anlatan Gazeteci Adem Yavuz Arslan  rapor için bir çok kişinin devreye girdiğini söyledi 

Öte yandan AKP'ye geçince yandaş medyaya konuşmaya başlayan Mehmet Ali Çelebi, çıktığı televizyon kanallarında önemli ifşatlarda bulunuyor. 
Son olarak havuz medyasının yalan haber üretim merkezi A Haber’in konuğu olan Çelebi, Ergenekon-AKP iktidarı arasındaki ‘kirli’ ittifaka ilişkin konuşmuştu.
Mehmet Ali Çelebi, “Biz cezaevindeyken bütün komutanlarımız “Cemaat ile sadece  Cumhurbaşkanı Erdoğan mücadele edebilir.” diyorlardı. Yalanlayan çıkmayacaktır. 15 Temmuz sonrası Cumhurbaşkanına mektup yazıp, görev isteyenler de oldu aralarında. Görev verilmeyince yeniden muhalif kisvesine dönenler oldu.” ifadelerini kullandı 
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