Mehmet Ali Çelebi TSK'dan tazminat ödemeden nasıl ayrıldı?

Karakuvvetleri Komutanlığı'nda helikopter pilotu olarak görev yaptığı sırada Ergenekon davasından tutuklanan Mehmet Ali Çelebi davalar ortadan kaldırılınca TSK'daki görevine devam etmemiş siyasete atılmıştı.







Önce CHP'den Milletvekili seçilen Mehmet Ali Çelebi daha sonra Memleket Partisi'ne katılmış daha sonra da Erdoğan tarafından AKP saflarına katılmıştı.

Çelebi'nin 15 yıllık mecburi hizmetini tamamlamadan ve TSK'dan tazminat ödemeden ayrılmasının perde arkası da ortaya çıktı.

Gazeteci Adem Yavuz Arslan You Tube kanalında Çelebi'nin TSK'dan ayrılış sürecini anlattı.





Ergenekon davası sırasında geleceğin Genelkurmay Başkanı olarak gösterilen Çelebi'nin siyasete gire bilmek için çürük raporu almış. Psikolojik olarak TSK'da görev yapamaz raporu alan Teğmen Çelebi'nin siyasete giriş süreci de sıkıntılı olmuş

Çürük raporunun onaylanma sürecinya yaşananları da anlatan Gazeteci Adem Yavuz Arslan rapor için bir çok kişinin devreye girdiğini söyledi





Öte yandan AKP'ye geçince yandaş medyaya konuşmaya başlayan Mehmet Ali Çelebi, çıktığı televizyon kanallarında önemli ifşatlarda bulunuyor.

Son olarak havuz medyasının yalan haber üretim merkezi A Haber’in konuğu olan Çelebi, Ergenekon-AKP iktidarı arasındaki ‘kirli’ ittifaka ilişkin konuşmuştu.

Mehmet Ali Çelebi, “Biz cezaevindeyken bütün komutanlarımız “Cemaat ile sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan mücadele edebilir.” diyorlardı. Yalanlayan çıkmayacaktır. 15 Temmuz sonrası Cumhurbaşkanına mektup yazıp, görev isteyenler de oldu aralarında. Görev verilmeyince yeniden muhalif kisvesine dönenler oldu.” ifadelerini kullandı