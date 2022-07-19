Mehmet Topal futbolu bıraktı

Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş formaları giyen milli futbolcu Mehmet Topal, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.





Mehmet Topal, "20 yıl önce Malatya'dan çıktığım yolda yaşanmışlıklarımın gururu ile futbolcu Mehmet olarak son kez karşınızdayım" ifadeleriyle başladığı açıklamasında, şunları kaydetti:









"Çocukluk aşkım, yaşam kaynağım, tutkum olan futbol hayatım boyunca tarifsiz nice gururlar yaşadım. Yeri geldi mutluluğumu tarif edemedim yeri geldi üzüntümü belli edemedim. Çok kıymetli insanlarla çalıştım, çok kıymetli insanlar tanıdım. Çok da yıprandım, kırıldım. Ama futbola olan sevdam hepsinin üstündeki profesyonelliğim ile kimseyi kırmadan, saygısızlık etmeden bugünlere geldim, en azından böyle olduğunu umut ediyorum. Ben Mehmet Topal; yıllarca beni bağrına basan tüm taraftarlara, çalıştığım tüm kulüplerdeki baştan sona emek veren herkese, tüm başkanlarıma, tüm hocalarıma, benimle yürüyen tüm takım arkadaşlarıma, bizler için emek harcayan medya mensuplarına, her daim yanımda olan canım aileme, dostlarıma ve bana destek veren herkese binlerce kez teşekkür ederim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum. Hoşça kalın."





6 FARKLI TAKIMDA OYNADI, 7 KUPA KAZANDI





Mehmet Topal, o dönemki adı Malatya Belediyespor olan Yeni Malatyaspor'da başladığı kariyerinde 6 farklı takımda forma giydi.





Malatya Belediyespor'dan 2002'de dönemin TFF 1. Lig takımı Çanakkale Dardanelspor'un altyapısına transfer olan Mehmet, 2005'te A takıma yükseldi. Burada gösterdiği performansla büyük bir sıçrama yapan Mehmet, 2006'da 20 yaşındayken Galatasaray'a transfer oldu.





Sarı-kırmızılı takımda 82'si Süper Lig olmak üzere 126 maça çıkan Mehmet Topal, 4 kez fileleri havalandırdı. Performansıyla A Milli Takım'a seçilen Mehmet, ay-yıldızlıların yarı finale kadar yükseldiği 2008 Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı terletti.





2010'da Valencia'ya takımına transfer olan Mehmet, İspanya temsilcisinde geçirdiği 2 sezonda 59 resmi maça çıktı ve 3 kez fileleri havalandırdı.





"Örümcek" lakaplı tecrübeli futbolcu, 2012'de Türkiye'ye dönerek Fenerbahçe forması giydi. Sarı-lacivertli kulüpte 7 sene top koşturan Mehmet, 298 resmi karşılaşmada forma giydi ve 24 kez rakip ağları sarstı.





Türkiye'nin en önemli defansif orta sahalarından biri olarak gösterilen Mehmet Topal, 2019'da Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Turuncu-lacivertli formayı 64 resmi müsabakada terleten 36 yaşındaki futbolcu, 3 kez de gol atma başarısı gösterdi.





Mehmet, 2 sezonluk Medipol Başakşehir macerasının ardından geçen sezon başında Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı takımda bir sezon geçiren Mehmet, 10 resmi karşılaşmaya çıktı.