Meksika sınırında gergin bekleyiş

21 Aralık Çarşamba günü salgın döneminde eski Başkan Donald Trump tarafından uygulamaya konan Madde 42 yürürlükten kalkıyor.



Madde 42 sayesinde sınır güvenliği yetkilileri gerekli yasal değerlendirmeye gerek kalmadan sığınmacıları sınır dışı edebiliyor.



Bu çerçevede sınıra kadar gelerek iltica başvurusunda bulunmak isteyenler Covid’in yayılmasını engellemek gerekçesiyle Meksika’ya ya da geldikleri ülkelere gönderiliyor.



El Paso Belediye Başkanı Oscar Leeser kötüleşmekte olan göçmen krizini gerekçe göstererek olağanüstü durum ilan etti. Son günlerde çok sayıda sığınmacının sokaklarda kaldığı kameralara yansımıştı.



Leeser de kararın önemli gerekçelerinden birinin akşamları sıcaklığın sıfırın altına düşmesi olduğunu kaydetti.



"İnsanlara bu şekilde davranmak istemiyoruz" diyen Leeser, Çarşamba gününden sonra sınıra geleceklerin sayısının inanılmaz oranda artacağını belirtti ve bir günde 6 bin kişinin gözetim altına alınabileceğini ya da sokaklara serbest bırakılabileceğini belirtti.



El Pasolu yetkililer olağanüstü durum ilanının daha geniş çaplı barınakların işletilmesine ve iltica başvurusunda bulunacaklar için ulaşımda ilave unsurlardan yararlanılmasına olanak sağlayacağını kaydediyor.



Kent ayrıca gıda, barınak, ulaşım işlemleri için ek personelle güvenlik görevlisi de talep ediyor.