Samanyolu Haber /Dünya / Meksika sınırında gergin bekleyiş /19 Aralık 2022 11:21

Meksika sınırında gergin bekleyiş

Amerika’nın güney eyaleti Texas’ın El Paso kentinin belediye başkanı kötüleşmekte olan göçmen krizi karşısında olağanüstü durum ilan etti.

SHABER3.COM

21 Aralık Çarşamba günü salgın döneminde eski Başkan Donald Trump tarafından uygulamaya konan Madde 42 yürürlükten kalkıyor.

Madde 42 sayesinde sınır güvenliği yetkilileri gerekli yasal değerlendirmeye gerek kalmadan sığınmacıları sınır dışı edebiliyor.

Bu çerçevede sınıra kadar gelerek iltica başvurusunda bulunmak isteyenler Covid’in yayılmasını engellemek gerekçesiyle Meksika’ya ya da geldikleri ülkelere gönderiliyor.

El Paso Belediye Başkanı Oscar Leeser kötüleşmekte olan göçmen krizini gerekçe göstererek olağanüstü durum ilan etti. Son günlerde çok sayıda sığınmacının sokaklarda kaldığı kameralara yansımıştı.

Leeser de kararın önemli gerekçelerinden birinin akşamları sıcaklığın sıfırın altına düşmesi olduğunu kaydetti.

"İnsanlara bu şekilde davranmak istemiyoruz" diyen Leeser, Çarşamba gününden sonra sınıra geleceklerin sayısının inanılmaz oranda artacağını belirtti ve bir günde 6 bin kişinin gözetim altına alınabileceğini ya da sokaklara serbest bırakılabileceğini belirtti.

El Pasolu yetkililer olağanüstü durum ilanının daha geniş çaplı barınakların işletilmesine ve iltica başvurusunda bulunacaklar için ulaşımda ilave unsurlardan yararlanılmasına olanak sağlayacağını kaydediyor.

Kent ayrıca gıda, barınak, ulaşım işlemleri için ek personelle güvenlik görevlisi de talep ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meksika sınırında gergin bekleyiş Sonraki Haber >>

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

Macron Katar'da tribündeydi

Macron Katar'da tribündeydi

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı

2023 öncesi Sarp sınır kapısında

2023 öncesi Sarp sınır kapısında

Avukat Salim Şen, efsane videoyu hatırlatıp yine sordu

Avukat Salim Şen, efsane videoyu hatırlatıp yine sordu

[Harun Tokak] Doğduğumuz Toprakları Bize Dar Ettiler

[Harun Tokak] Doğduğumuz Toprakları Bize Dar Ettiler

Bayraktaroğlu KHK zulmüne sessiz kalanlar için konuştu: İnsafınız kurusun be!

Bayraktaroğlu KHK zulmüne sessiz kalanlar için konuştu: İnsafınız kurusun be!

Rusya çok konuşulacak o videoyu yayınladı! Dünya ayağa kalkacak

Rusya çok konuşulacak o videoyu yayınladı! Dünya ayağa kalkacak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:03:03