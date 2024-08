Memişoğlu'ndan açıklama: 'Maymun çiçeği inşallah ülkemize gelmez'

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Bakan Memişoğlu, konuya ilişkin açıklamasında Türkiye’de henüz vaka görülmediğini belirterek, "Bu konuda hastanelere başvuran insanlarımız oluyor. Ama şu ana kadar tanı koyulmadı. Eğer böyle bir tanı koyarsak bildireceğiz ve gereğini yapacağız izolasyonlar dahil. Aşısından testine kadar neler yapılacağı konusunda bakanlık olarak alarmdayız. Korkuya ve paniğe gerek yok. Tedbir ve planlamalarla, yakın takiple şu andaki pozisyonumuzda devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





Sınır kapılarında ciltteki lezyonları tespit edebilecek, bu tür girişleri kontrol edebilecek insanlara daha hassas olmaları konusunda ifadede bulunduk. Bu konuda hassasiyet söz konusu gümrüklerde. Ama özel bir önlem ya da kısıtlama almayacağız."





Dünya maymun çiçeği virüsüne karşı alarma geçerken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan yeni bir açıklama geldi. Memişoğlu, “İnsanlar paniklemesinler, sağlıkçılar olarak her türlü tedbiri almış durumdayız. İnşallah ülkemize gelmez, gelirse de gereğini yaparız. Bu konuda insanların rahat olmasını istiyorum.” İfadelerini kullandı.Bakan Memişoğlu’nun açıklamaları, salgınla mücadele yönteminin Kovid-19 salgını ile benzer şekilde seyredeceğinin de işaretlerini verdi. Memişoğlu açıklamasında, şunları kaydetti:"Kovid gibi salgına sebebiyet vermeyeceği, olsa dahi pandemi oluşmayacağı yönünde kanaat var. Tek tük görülebilir; ama bu salgın olmaz. Şu anda ekstra bir tedbire ihtiyacımız yok.İnsanlar paniklemesinler, sağlıkçılar olarak her türlü tedbiri almış durumdayız. İnşallah ülkemize gelmez, gelirse de gereğini yaparız. Bu konuda insanların rahat olmasını istiyorum.Kovid aşısını kısa sürede üretebilen bir ülke her türlü aşıyı üretebilir. Gerektiği zaman bu aşıyı hem tedarik edebilecek, hem de üretebilecek gücümüz var. İnsanlar bu konuda tedirgin olmasın.Memişoğlu'nun bu açıklamaları akıllara, koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sırasında, dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözlerini akıllara getirdi. Bakan Koca, pandemiyle mücadele için, "Virüse karşı elimizde büyük bir koz var: Yakalanmamak” açıklamasını yapmıştı. Koca'nın bu açıklaması kamuoyunda çokça eleştirilmişti.AKP iktidarı Kovid-19 pandemisi döneminde, yeterli önlem almadığı konusunda eleştirilerin hedefi olmuştu. Bu dönemde, vaka ve can kaybı sayılarının kamuoyundan gizlendiği konusu sık sık gündeme gelmişti.