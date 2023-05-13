Memleket Partisi'nden istifa edip AKP'ye koştular: 'Truva atları' yuvalarına mı döndü?

TRABZON VEKİL ADAYI: ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİM





Memleket Partisi Trabzon milletvekili adayı Erkan Armutçu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyledi. Armutçu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, halkın 14 Mayıs'ta sandıkta karar vereceğini belirterek, "Bütün Türkiye de bu karara saygı duyacaktır" dedi.





Memleket Partisi Hakkari İl Başkanı Enver Samioğlu ile bazı teşkilat mensupları, istifa ederek AKP'ye katıldı. Beraberindekilerle AKP'nin seçim bürosunu ziyaret eden Samioğlu, gazetecilere, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye "yapılanları kabul etmediklerini" söyledi.

AKSARAY'DA İL BAŞKANI AKP'YE GEÇTİ





Memleket Partisi Aksaray İl Başkanı Oktay Künt, yaptığı yazılı açıklamada, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kaset kumpası ve gazetecilerin baskısı ile Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmek zorunda bırakıldığını belirtti.





Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmesiyle partide istifa depremi yaşanıyor. Dün başlayan istifa dalgası bugün de devam etti ve Trabzon, Hakkari ve Aksaray'da birçok üye parti ile bağını kopardı.Partilerinin Genel Başkanı Muharrem İnce'nin dün Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini anımsatan Armutçu, "Ortada kalan adaylarda ise biz Trabzon İl Teşkilatı, 18 ilçe olmak üzere Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek verme kararı aldık. Bizi bu duruma düşüren, bizi 45 günden beri karalayan Millet İttifakı'na herhangi bir desteğimiz olmayacaktır. Zaten bu Millet İttifakı, PKK'nın siyasi uzantıları ile işbirliği halindedir. Hiçbir cumhurbaşkanı yoktur ki 300 milyar dolar borç parayla ülke yönetebilsin" diye konuştu.Künt, şunları kaydetti:"Tarafımı milli olan siyasetten, yani Cumhur İttifakı'ndan yana belirliyorum ve 14 Mayıs günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğim. Memleket Partisi İl Başkanlığı görevimden de istifa ediyorum."AK Parti Aksaray İl Başkanlığını ziyaret eden Künt ve beraberindekilere rozet takıldı.