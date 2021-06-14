Merakla beklenen Erdoğan-Biden görüşmesi sonra erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi bir saat ertelendi. Beyaz Saray, görüşmenin bir saat geç başlayacağını duyurdu. Görüşme Türkiye saatiyle 19.00'da başladı.

Biden, ABD Başkanı olduğu dönemde ilk kez Erdoğan ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Görüşme 19:50 itibariyle sona erdi. Heyetler arası görüşmeye geçildi.

"ÇOK İYİ BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

Erdoğan ve Biden'ın, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda başkanlık ettikleri heyetler arası görüşme 40 dakika sürdü.

Görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan eşlik etti.

Biden görüşmeyle ilgili ilk değerlendirmesinde, "Erdoğan ile çok iyi bir görüşme yaptık" dedi.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasına koronavirüs salgını üzerine konuşarak başladı. Erdoğan, "Dönem elini taşın altına koyma dönemidir" dedi.

"Uzun yıllara yakın dostum Biden" diyen Erdoğan, "Üzülerek bir hususu belirtmek istiyorum. Terör konusunda ikircikli tavır maalesef devam ediyor. Böyle ikircikli bir tavrın terörü bitiremeyeceği açıktı. Bir terör örgütüyle diğerinin yok edilemeyeceği ortaya çıkmıştır" açıklamasında bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "S-400 konusunun gündeme gelmemesi mümkün değil, daha önceki düşüncemizi sayın Başkana ifade ettim. ABD ile çözülemeyecek hiçbir sorun yok" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Macron 'İslam düşmanı değilim' dedi" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Biden ile görüşmesinde "1915 meselesinin gündeme gelmediğini" açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:





Zirve vesilesiyle ABD Başkanı Joe Biden'la az evvel bir araya geldik. Uzun yıllara dayalı dostluğumuzun bulunduğu Sayın Biden'la kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Hme görüş ayrılığı yaşadığımız meseleleri, hem de ortak çıkarlara sahip olduğumuz alanlarda iş birliği alanlarını ele aldık. Etkin iş birliğine ihtiyaç duyduğumuz coğrafyalarda yapacağımız çalışmaları görüştük.





Bu görüşmede salgın sonrası ortaya çıkacak yeni fırsatları da dikkate alarak aramızdaki ekonomik potansiyelin tam anlamıyla uygulamaya geçirebilmesi için atılacak adımları değerlendirdik. İki müttefik ve stratejik ortağa yakışacak şekilde doğrudan iletişim kanallarını kullanmakta mutabık kaldık.





'YARARLI VE SAMİMİ BİR GÖRÜŞME OLDU'





Neticede son derece yararlı, samimi bir görüşme oldu. Her alanda karşılıklı saygı ve çıkara dayalı verimli bir iş birliği döneminin başlaması anlamında güçlü bir iradenin olduğunu görüyoruz. Türkiye, ABD ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını, tam tersine iş birliği alanlarımızın sorun başlıklarından daha geniş ve zengin bir görünüm sergilediğini düşünüyoruz.





Zirve marjında bir diğer görüşmeyi de Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Johnson'la yaptık. Görüşmemizde dost, müttefik ve stratejik ortak olarak iş birliğimize verdiğimiz önemi ve sürdürülmesine yönelik irademizi vurguladık. Sıklıkla konuştuğum Şansöyle Merkel'le kapsamlı bir fikir teatisi gerçekleştirdik. Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis'le görüşmemizde yeniden hareketlendirdiğimiz diyalog mesajını sürdürmeyi kararlaştırdık. Görüşmelerimizi ikili olarak yapalım ve daha da ilerisi, biz görüşmelerimizi gerekirse özel hattan yapmak suretiyle aramıza birilerini sokmamıza gerek yok kararı aldık.





Bu görüşmelerde de ikili ve bölgesel konular ile AB'deki konuları ele aldık. Dün Litvan ve Leton mevkidaşlarımla görüşmelerim oldu. Bu görüşmelerde ikili ilişkilerimizin yanı sıra, 24 Haziran'daki zirve öncesi Türkiye-AB ilişkileri konusunda görüş alışverişinde bulundu. Dün ayrıca Sayın Orban'la da verimli bir ikili görüşme yaptık.





Belçika hükümetine ve NATO Genel Sekreteri Sayın dostum Stoltenberg'e teşekkürlerimi sunuyorum."